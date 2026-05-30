Star-Wars-Spiel ab jetzt im Schnäppchen-Angebot: Action-Kracher für PS5 ist gerade supergünstig!

Star-Wars-Fans sollten sich diesen PS5-Actionhit nicht entgehen lassen.

Jetzt könnt ihr euch eines der besten Star-Wars-Spiele der letzten zehn Jahre zum Sparpreis sichern: Den AAA-Titel, der ursprünglich 79,99€ gekostet hat (und im PlayStation Store aktuell noch immer kostet), gibt es bei Amazon aktuell schon für 19,99€. Dieser Link bringt euch direkt zu dem Sonderangebot:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit ändern. Falls ihr zu spät kommen sollte, könnt ihr euch damit trösten, dass es bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Hits günstiger gibt. Hier ein paar Beispiele:

Fünf Planeten voller Star-Wars-Atmosphäre: Das ist der PS5-Actionhit!

Über die hübschen Planeten des Star-Wars-Spiels rast ihr mit eurem eigenen Speederbike.

Wir sprechen von Star Wars Outlaws, das zugegebenermaßen umstritten ist, uns jedoch im GamePro-Test sehr gut gefallen hat, weshalb wir 85 Punkte vergeben haben. Das liegt nicht zuletzt an der Spielwelt: Endlich dürfen wir mal in einem Star-Wars-Spiel eine große Open World erkunden, die noch dazu atmosphärisch und technisch hochwertig in Szene gesetzt ist. Wir besuchen fünf verschiedene Planeten mit Städten, Dörfern und atemberaubenden Landschaften.

Zwischen den Planeten fliegen wir mit unserem eigenen Raumschiff hin und her und können uns mit diesem sogar Kämpfe im Weltraum liefern. Der Großteil des Gameplays findet jedoch auf den Planeten statt. Hier bietet Star Wars Outlaws eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Schleichspiel. Wir schlüpfen dabei in die Rolle der kriminellen, vom Imperium gesuchten Kay Vess, die einen großen Coup plant, dafür aber die Unterstützung verschiedener Verbrechersyndikate braucht.

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Autoplay

Wir erfüllen also Aufträge für die Syndikate und liefern uns wilde Schießereien, in denen Kay im Han-Solo-Stil vor allem auf ihren treuen Blaster zurückgreift, der sich vielfältig aufrüsten lässt. Sie kann aber auch auf andere Waffen zurückgreifen. Sollen wir Orte still infiltrieren, können wir auf die Hilfe unseres niedlichen Haustiers Nix zurückgreifen. Dieses kann Feinde ablenken und ihnen sogar die Waffen stehlen.

Allzu kreativ ist Star Wars Outlaws spielerisch nicht, das Meiste hat man schon in anderen Open-World-Spielen gesehen, sowohl von Ubisoft als auch von anderen Entwicklern. Im Star-Wars-Universum ist ein gutes Open-World-Spiel aber eben noch immer etwas Besonderes, zumal wenn es seine fremden Welten so schick inszeniert. Zumindest Star-Wars-Fans sollten Outlaws deshalb auf jeden Fall mal eine Chance geben. Zum aktuellen Preis können aber auch alle anderen nicht viel falsch machen.