Wenn ihr in den 90ern geboren seid, werdet ihr diesen neuen Handheld lieben!

Die Evercade Nexus soll das Retro-Gaming auf eine völlig neue Stufe katapultieren.

Die britische Firma Blaze hat sich mit ihren Evercade-Konsolen ganz und gar dem Retro-Gaming verschrieben. Ihr neuester Streich ist der Evercade Nexus, den sie als ihren ambitioniertesten Handheld aller Zeiten bezeichnen, und das ist tatsächlich nicht untertrieben. Auf Amazon könnt ihr das Gerät jetzt vorbestellen.

Ein Handheld, der euch die Kindheit zurückbringt

Genau wie alle anderen Konsolen von Evercade wird auch der neue Nexus mit den Evercade-Cartridges funktionieren. Einfach hinten in den Handheld einlegen und schon geht es los! Insgesamt könnt ihr euch über 700 Spiele auf knapp 80 verschiedenen Cartridges für eure Konsolen sichern. Natürlich alles offiziell lizenziert.

Darunter sind einige wahre Größen der frühen Videospielgeschichte. Angefangen von Lara Croft, über Duke Nukem, bis hin zu Legacy of Kain ist alles vertreten. Und für den Start des neuen Handhelds hat sich Evercade auch etwas einfallen lassen: Als Starttitel bekommt ihr nämlich die beiden Jump 'n' Run-Spiele Banjoo-Kazooie und Banjo-Tootie mit dazu. Zwei wahre Klassiker der frühen Konsolen-Ära.

Was der neue Handheld technisch drauf hat

Natürlich solltet ihr nicht davon ausgehen, dass ihr hier ein Technik-Schlachtschiff mit moderner Leistung geboten bekommt. Das macht bei einem Handheld für Retro-Games, die technisch wesentlich geringere Ansprüche haben, ja auch gar keinen Sinn.

1:12 Blaze stellt neuen Evercade Nexus Handheld vor

Autoplay

Unter der schicken Hülle arbeitet ein Quad-Core-Prozessor mit einem Takt von 1,5 GHz. Unterstützt wird er von 4 GB Arbeitsspeicher. Das ist für die Spiele, die auf dem Gerät laufen sollen, mehr als ausreichend. Viel interessanter ist in meinen Augen das Display: Das ist mit 5,8 Zoll zwar relativ klein, hat aber eine recht stattliche Auflösung von 840 x 512 Pixeln und 500 Nits Helligkeit.

Mit Eversync könnt ihr mit einer anderen Person zusammenspielen, beide brauchen den Handheld, aber das Spiel wird nur einmal benötigt.

Der Evercade Nexus ist Bluetooth-fähig und ist auch mit WiFi 6 ausgestattet. So können etwa Kopfhörer verbunden werden. Der Akku bietet 5.000 mAh und soll so Strom für bis zu fünf Stunden Spielzeit liefern. Ein besonderes Feature ist der TATE-Modus, der Spiele hochkant darstellen kann. So bekommt ihr keine Probleme bei der Darstellung eurer Retro-Schätze.

Die Auslieferung erfolgt im Oktober diesen Jahres. Wer seine Kindheit also mal wieder richtig aufleben lassen will, dem bietet sich jetzt eine einmalige Chance, denn die Vorbestellungen laufen bereits richtig gut an. Der Preis ist mit 200 Euro auch sehr fair, wenn man bedenkt, was für Unsummen teilweise für neuere Handhelds aufgerufen werden.