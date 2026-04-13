Diese begeisterte Gamerin ist 91 Jahre alt - und vertiefte sich so in ihr liebstes Spiel, dass sie nicht erreichbar war und einen Polizeieinsatz auslöste

Eine 91-Rentnerin reagierte nicht auf ihren täglichen Check-In-Call und war auch für ihre Familie nicht erreichbar. Doch sie hatte sehr nachvollziehbare Gründe dafür.

Samara Summer
13.04.2026 | 17:34 Uhr

In Westlake gab es einen Zwischenfall, der glücklicherweise für Lacher statt Bestürzung gesorgt hat. (Bildquelle: News 5 Cleveland YT, https:www.youtube.comwatch?v=miNWXyKKmMo) In Westlake gab es einen Zwischenfall, der glücklicherweise für Lacher statt Bestürzung gesorgt hat. (Bildquelle: News 5 Cleveland YT, https://www.youtube.com/watch?v=miNWXyKKmMo)

Wenn Personen in der heutigen Zeit partout nicht erreichbar sind, löst das schnell Sorgen aus. Geht es um ältere Menschen, befürchten wir sogar noch eher einen medizinischen Notfall.

Kaum verwunderlich also, dass Alarm geschlagen wurde, als eine 91-jährige Rentnerin bei einem Check-In-Anruf einfach nicht ans Telefon gehen wollte. Die war aber zum Glück einfach nur auf einer wichtigen Mission. Kennen wir das nicht alle?

Rentnerin löst Sorge aus, will aber nur ihren persönlichen Rekord überbieten

Die Kleinstadt Westlake in Ohio bietet für ältere und allein lebende Menschen das sogenannte "Are You okay"-Programm an, das einen täglichen Anruf beinhaltet, bei dem sichergestellt werden soll, dass es den teilnehmenden Personen gut geht. Im Januar konnte so bereits eine Frau gerettet werden, die gestürzt war und nicht mehr allein aufstehen konnte.

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Eine ähnliche Notlage befürchteten die Behörden, als eine 91-Jährige einfach nicht reagierte und auch ihre Familie sie nicht erreichen konnte. Der Sender News 5 Cleveland zeigt Bodycam-Aufnahmen aus einem Polizei-Einsatz, der daraufhin eingeleitet wurde, um nach der Rentnerin zu sehen.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes ist die Frau darauf nicht zu sehen, aber in einer Audioaufnahme beschreibt einer der Polizisten die Lage:

"Wir sind jetzt bei ihr. Sie spielt Videospiele in ihrem Schlafzimmer."

Der Officer führte zudem laut dem Newskanal aus, dass die Rentnerin dabei war, einen Rekord zu schlagen, beziehungsweise ihren persönlichen Level-Rekord. Leider wurde nicht verraten, um welches Spiel es sich handelte. Das hätten wir zu gerne gewusst.

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Jedenfalls war die Frau allerdings nicht allzu böse über die unerwartete Unterbrechung, sondern trotzdem dankbar, dass nach ihr gesehen wurde. Wir hoffen, sie konnte ihren Rekord trotzdem überbieten und im Zweifelsfall geht natürlich Sicherheit trotzdem vor, wie auch der Fall der gestürzten Rentnerin zeigt.

Wart ihr auch schon mal so vertieft in ein Spiel, dass ihr alles um euch herum vergessen habt? Welches war das und was hatte es zur Folge?

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