Neuer Harry Potter-Schauspieler möchte in Zukunft am liebsten den großen Bösewicht der Reihe spielen - falls es in 40 Jahren noch mal ein Reboot geben sollte

Dominic McLaughlin wurde gefragt, wen er in einem möglichen Harry Potter-Reboot spielen wollen würde.

Jonas Herrmann
13.04.2026 | 18:15 Uhr

Dominic McLaughlin spielt in der neuen HBO-Serie Harry Potter. Dominic McLaughlin spielt in der neuen HBO-Serie Harry Potter.

Ende 2026 startet auf HBO die mit Spannung erwartete neue Harry Potter-Serie. Der Hauptdarsteller wurde nun gefragt, welche Rolle er gerne spielen würde, wenn es ein weiteres Reboot in der Zukunft geben würde.

Harry Potter möchte die Seiten wechseln

Ob es nur knapp 25 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Harry Potter-Films tatsächlich schon ein Reboot in Serienform braucht, wird rund um die HBO-Pläne immer wieder intensiv diskutiert. In Zukunft könnte es natürlich auch weitere Neuauflagen und Umsetzungen geben.

Video starten 2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Immerhin wäre es nicht das erste Franchise, das immer wieder neu aufgelegt wird. Man denke etwa an Batman, der seit der 1966er-Serie mit Adam West schon in einer ganzen Handvoll Leinwand-Universen Bösewichte verkloppt hat.

Es ist also durchaus möglich, dass wir auch noch weitere Harry Potter-Filme oder -Serien erleben, wenn die neuen Darsteller*innen erwachsen sind. Wodurch sie natürlich auch wieder für andere Rollen infrage kommen könnten.

Dominic McLaughlin, der neue Harry Potter-Darsteller, wurde genau auf diese Möglichkeit von einem YouTuber angesprochen und gefragt, welche Rollen er gerne spielen würde, falls es in 40 Jahren noch ein Reboot geben würde.

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McLaughlin überlegt kurz und sagt dann, dass das natürlich auch davon abhängig ist, ob seine Haare bis dahin schon weiß geworden sind. Dann könnte er sich vorstellen, Dumbledore zu spielen, den er als witzigen Charakter bezeichnet.

Auch Voldemort käme aber infrage, wie er weiter ausführt. Das könnte durchaus witzig werden. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Es handelt sich natürlich nur um ein fiktives Szenario, aber die Idee hat durchaus ihren Reiz. Wenn ausgerechnet der Schauspieler, der zuerst Harry Potter gespielt hat, später auch in die Rolle seines ärgsten Widersachers schlüpfen würde, wäre das schon ziemlich interessant.

Ganz ausgeschlossen ist dieses Szenario übrigens schon jetzt nicht. HBO hat noch nicht verraten, wer in die Rolle des dunklen Lords schlüpfen wird. Daniel Radcliffe wirkt zwar nicht interessiert daran, erneut eine Rolle zu übernehmen, spannend wäre es aber allemal.

Wen könntet ihr euch in der Rolle von Voldemort vorstellen?

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