Pokémon Feuerrot-Spieler zockt Spiel durch, ohne einen einzigen Pokéball zu werfen und hat am Ende trotzdem ein richtig starkes Team

Dieses Team kann sich sehen lassen! (Bildquelle Screenshot: Reddit/u/steamy_muff)

Ein Taschenmonster-Fan zeigt einen Screenshot von seiner Hall of Fame in Pokémon Feuerrot, auf dem wir das Team der Person bestaunen können. Das wäre erst mal nichts Besonderes, wenn es da nicht noch eine spannende Zusatzinfo gäbe: "Nicht ein einziger Pokéball wurde geworfen."

Der Post an sich verrät zwar erst mal nicht mehr zum persönlichen Abenteuer des Fans, aber in den Kommentaren gibt der User doch noch das ein oder andere Preis. Der Rest lässt sich durch die Aufstellung leicht zusammenreimen.

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Feuerrot/Blattgrün zocken, ohne Pokémon zu fangen, ist möglich – aber eine echte Challenge!

Mit welchem Starter Reddit-User Steamy_Muff losgezogen ist, können wir direkt an dem Screenshot erkennen: Die Wahl fiel auf Bisasam, aus dem inzwischen Bisaflor geworden ist. Mit dem Pflanzen-Typ-Starter war der Pokémon-Fan dann erst mal eine ganze Weile allein, weil er oder sie eben nicht mal schnell ein paar weitere Monster fangen und das Team erweitern konnte.

In den Kommentaren will eine Person wissen, wie lange es gedauert habe, bis Steamy_Muff das zweite Pokémon bekommen habe. Die Antwort darauf lautet:

Nun, ich habe mir zwar das Karpador gekauft und ein bisschen auf Garados gegrindet, aber als ich in Celadon City ankam – wo man das nächste Mal Pokémon bekommen kann – war Bisaflor schon fast auf Level 40.

Durch dieses Zitat wird schon deutlich, welches Durchhaltevermögen gefragt ist. Welche weiteren Möglichkeiten es gibt, ohne Pokébälle an Monster zu kommen, wird klar, wenn wir uns die Aufstellung in der Hall of Fame mal anschauen: Da wäre Aerodactyl, den wir aus einem Fossil erhalten können. Kicklee können wir uns als Belohnung für den Sieg im Dojo schnappen.

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Evoli können wir in der Villa in Prismania City aufgabeln und dann zum Blitza entwickeln, das auf dem Screenshot zu sehen ist. Lapras gibt es als Geschenk in Saffronia City. Pantimos kann bei einem In Game-Tausch mit einem NPC erhalten werden. In den Kommentaren bestätigt Steamy_Muff auch, dass er oder sie genau das gemacht hat, mit einem in der Spielhalle gewonnenen Abra.

Es gibt also durchaus einige Möglichkeiten, an richtig starke Taschenmonster zu gelangen, aber auch jede Menge Herausforderungen. Neben dem Zusammenkratzen der einzelnen Kreaturen an unterschiedlichen Orten, wäre da der EP-Teiler. Den zu bekommen, dürfte bei dem Run nämlich völlig unmöglich sein.

Bedingung, um ihn zu bekommen, ist nämlich, dass wir erst mal den Pokédex mit 50 unterschiedlichen Pokémon füllen.

In den Kommentaren diskutieren Fans noch weitere Herausforderungen und Möglichkeiten. Dabei geht es unter anderem auch darum, ob Safaribälle eingesetzt werden dürfen, weil diese streng genommen nicht Pokéball heißen. Das würde die Challenge allerdings doch ziemlich verwässern und dürfte nach dem Siegerteam zu schließen, nicht der Fall gewesen sein.

Mit Sicherheit können wir natürlich nicht sagen, ob Steamy_Muff nicht geschummelt hat, schließlich gibt es lediglich den einen Screenshot. Aber es gibt erst mal keinen Grund, den ehrlichen Sieg anzuzweifeln. Grundsätzlich ist es schließlich durchaus möglich, das Spiel so durchzuzocken, beziehungsweise haben das auch schon andere Fans bewältigt.

Kanntet ihr diese Challenge bereits und habt euch auch schon besonderen Herausforderungen in den Spielen gestellt?