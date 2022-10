91 auf Metacritic: Holt euch diesen absoluten Genre-Meilenstein komplett kostenlos auf PC

Im Epic Games Store werden jede Woche Spiele verschenkt, manchmal sogar mehrere. Das sind oft nicht ganz neue Titel, aber immer wieder echte Hits, Klassiker und Blockbuster. Genau in diese Kerbe schlägt auch das neueste Spiel, das ihr euch seit gestern komplett gratis über den Epic Games Launcher auf dem PC sichern könnt.

Was ist kostenlos? Fallout 3 GOTY Edition

Bis wann? Bis nächsten Donnerstag könnt ihr das Spiel zu eurem Konto hinzufügen und dann behalten und downloaden, so oft ihr wollt.

Wo? Im Epic Games Store

Das ist Fallout 3

Genre : Open World-RPG

: Open World-RPG Release : 2009

: 2009 Plattform: PC (es gibt Fallout 3 aber auch auf PS3 und Xbox 360 sowie via Abwärtskompatibilität)

Ein echter Klassiker & Meilenstein: Mit Fallout 3 hat Bethesda einen ähnlichen Meilenstein wie Skyrim veröffentlicht. Ein echter Wegbereiter: Wir haben es hier mit dem ersten Schritt der legendären RPGs in die dritte Dimension zu tun und ohne Fallout 3 hätte es Skyrim so vielleicht nie gegeben.

Hier konnten wir auch zum ersten Mal mit Hilfe des V.A.T.S.-Systems im Echtzeitmodus die Zeit anhalten, um in aller Seelenruhe die einzelnen Körperteile unserer Gegner anzuvisieren. Aber nicht nur die Open World und das Kampfsystem gingen in die Videospielgeschichte ein, sondern vor allem auch die gelungene Story.

Fallout 3 gilt auch darum vielen Fans immer noch als bester Teil der Reihe (sorry, New Vegas!). Kein Wunder also, dass dieser absolute Megahit, Klassiker und Meilenstein des Action-RPGs und der Open World-Spiele so gut in unserem großen GamePro-Test abgeschnitten hat:

Fallout 3 ist aber schon ein paar Jährchen älter

Das Gute daran: Fallout 3 ist mittlerweile schon so in die Jahre gekommen, dass es eigentlich auch auf eurem Arbeits-Laptop oder Büro-Rechner einigermaßen gut funktionieren sollte. Aber das bringt auch Schattenseiten mit sich.

Das Schlechte daran: Fallout 3 ist mittlerweile schon so in die Jahre gekommen, das ihr vielleicht sogar Probleme bekommen könntet, das Spiel überhaupt fehlerfrei zum Laufen zu bringen. Aber bei den meisten Fans scheint es zu klappen.

Nichtmal einen Kartoffel-PC? Falls ihr gar kein Gerät habt, auf dem ihr den Epic Games-Launcher und Fallout 3 installieren und spielen könnt (wie zum Beispiel das Steam Deck), gibt es zumindest auch noch die Möglichkeit, Fallout 3 im Xbox Game Pass oder über PS Plus Premium zu spielen. Das ist zwar nicht so richtig kostenlos, aber immer noch relativ günstig.

Alle Spiele, die es diese Woche im Epic Games Launcher beziehungsweise Store gratis gibt, findet ihr hier. Ein Blick lohnt sich eigentlich immer, bisher wurden zum Beispiel auch schon GTA 5, Subnautica, Celeste, Cities: Skylines, Nioh und viele andere Hochkaräter verschenkt.

Falls ihr euch eher für die Spiele interessiert, die es im Rahmen von PS Plus Essential ohne Zusatzkosten gibt, haben wir natürlich ebenfalls den passenden GamePro-Artikel für euch vorbereitet. Bitte hier entlang zu den Bonus-Spielen für Oktober 2022.

Was verbindet ihr mit Fallout 3? Kennt ihr es schon in- und auswändig oder nutzt ihr jetzt endlich die Gelegenheit?