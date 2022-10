Epic Games im Oktober 2022: Das sind die neuen Gratis-Spiele in dieser Woche

Wer ein Konto beim Epic Games Store hat, kann sich jede Woche einige kostenlose Spiele sichern. Welche neuen Gratis-Spiele frisch für die nächste woche angekündigt wurden und welche ihr euch ab heute sichern könnt, das haben wir euch hier zusammengefasst.

Diese Spiele gibt es vom 27. Oktober bis 3. November gratis im Epic Games Store:

Im Folgenden stellen wir euch die neuen Spiele kurz vor, sodass ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr sie euch holen wollt.

Warhammer 40.000: Mechanicus

Genre: Strategie

Darum geht's: Im rundenbasierten Taktik-Spiel Warhammer 40.000 Mechanicus übernehmt ihr die Kontrolle über eine Truppe aus Adeptus Mechanicus, einer technologisch fortgeschrittenen Kampfeinheit. In taktischen Kämpfen im düsteren SciFi-Universum von Warhammer 40.000 arbeitet ihr euch so durch verschiedenen Dungeons.

Saturnalia

Genre: Survival-Horror

Darum geht's: Saturnalia erscheint frisch am 27. Oktober und ist für alle mit Epic Games-Konto direkt kostenlos. In dem Survival-Horror-Adventure mit ihr mit einer Gruppe von Charakteren ein düsteres Dorf erkunden. Sterben alle eure Charaktere, ändert sich der komplette Aufbau des Dorfes.

Diese Spiele gibt es vom 20. bis 27. Oktober gratis im Epic Store

Neben der Ankündigung der neuen Gratis-Spiele für nächste Woche sind jetzt natürlich auch die kostenlosen Spiele für diese Woche live gegangen. Das sind die Titel, die ihr euch ab jetzt über den Epic Games Store herunterladen könnt:

Fallout 3

Genre: Rollenspiel

Darum geht's: Fallout 3 gehört zu den Klassikern des Rollenspiel-Genres. In der postapokalyptischen Welt erkundet ihr ein zerstörtes Washington DC, liefert euch Schießereien mit Mutanten, Ghoulen und Co. und bekommt jede Menge spielerische Freiheit geboten. So könnt ihr euch in den einzelnn Missionen oftmals entschieden, wie ihr vorgehen wollt, ob nun mit Gewalt oder doch Diplomatie – vorausgesetzt, eure Attributswerte stimmen.

Inklusive Add-ons: Die Game of the Year Edition enthält außerdem alle fünf erschienenen DLCs für Fallout 3.

Evoland

Genre: Adventure

Darum geht's: Evoland ist ein putziges Adventure, dass euch durch die Geschichte der Abenteuer-Rollenspiele führt. Je weiter ihr im Spiel vorankommt, desto mehr könnt ihr neue Gameplay-Mechaniken und Grafikstile freischalten. So fangt ihr etwa mit klassischer 2D-Grafik an und schaltet mit der Zeit Active-Time-Battles und 3D-Action-Gameplay frei.

Zwei Spiele in einem: Die Legendary Edition enthält neben Evoland selbst auch seinen Nachfolger Evoland 2.

Welches Spiel ist diese Woche euer Favorit?