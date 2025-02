93 Punkte im GamePro-Test: Dieses Actionspiel gibt's jetzt für Nintendo Switch zum halben Preis im Angebot!

Ein Action-Adventure, das selbst mit der Zelda-Reihe mithalten kann, gibt es jetzt in der Switch-Version zum Top-Preis.

Gerade könnt ihr euch einen der großen Klassiker unter den Action-Adventures, der mit seinen Höchstwertungen sogar der Zelda-Reihe Konkurrenz gemacht hat, in einer verbesserten Neuauflage für Nintendo Switch sichern. Das Spiel gibt's jetzt bei MediaMarkt für nur 14,99€ und somit für die Hälfte des aktuellen Preises im Nintendo eShop. So günstig war es laut Vergleichsplattformen schon seit Monaten nirgendwo mehr zu bekommen:

MediaMarkt macht keine Angaben zur Dauer des Angebots. Möglicherweise dauert es schlicht so lange, bis das Spiel ausverkauft ist. Durch eine aktuelle MediaMarkt-Aktion könnt ihr es euch übrigens kostenlos sofort liefern lassen.

Düsterer Zelda-Konkurrent mit riesiger Fantasy-Welt für Switch

2:01 Darksiders 2 - Deathinitive Edition Release Trailer

Autoplay

Die Rede ist von der Darksiders 2 Deathinitive Edition, einer Neuauflage des Action-Adventure-Klassikers, der euch in die Rolle des personifizierten Todes höchstpersönlich schlüpfen lässt. Die neue Version bietet nicht nur eine deutlich bessere Grafik, insbesondere im Hinblick auf die Licht- und Schatteneffekte, sondern bringt neben dem Hauptspiel auch sämtliche DLCs mit. Insgesamt könnt ihr mit über 40 Stunden Spielzeit rechnen, die von vorn bis hinten fesselt.

Wenngleich Darksiders 2 nie der ganz große kommerzielle Erfolg war, hat es zu seinem Release doch sehr gute Wertungen kassiert und genießt bis heute einen hervorragenden Ruf. In unserem GamePro-Test haben wir dem Action-Adventure seinerzeit sogar eindrucksvolle 93 Punkte verliehen, wie ihr hier nachlesen könnt:

Während das erste Darksiders, in dem ihr den personifizierten Krieg gesteuert habt, noch ein stark kampfbetontes und vergleichsweise lineares Actionspiel war, orientiert sich Teil 2 deutlich mehr an Spielen wie der Zelda-Reihe. Zwar handelt es sich nicht direkt um ein Open-World-Spiel, aber die einzelnen Gebiete sind offener und ihr habt mehr Freiraum zum Erkunden ihrer zahlreichen Geheimnisse.

Die weite Fantasy-Welt von Darksiders 2 könnt ihr auf eurem eigenen untoten Pferd erkunden.

Diesmal seid ihr die meiste Zeit über nicht auf der endzeitlichen Erde, sondern in einer Art riesiger Fantasy-Parallelwelt unterwegs, in welcher uralte Wesen hausen, die ganze Universen erschaffen haben. In dieser Welt erkundet ihr Dungeons und löst dabei zahlreiche Rätsel. Tod ist außerdem sehr viel schneller und beweglicher als Krieg, waghalsige Kletter-Passagen und Sprungeinlagen im Tomb-Raider-Stil sind deshalb keine Seltenheit.

Diese Beweglichkeit kommt Tod auch in den Nahkämpfen zugute, die natürlich noch immer einen großen Teil des Gameplays ausmachen. Hier müsst ihr euren Feinden blitzschnell ausweichen, um dann selbst zuzuschlagen. Tods Primärwaffe sind dabei zwei Sensen, als Sekundärwaffe kann er aber beispielsweise auch Äxte oder riesige Kriegshämmer ausrüsten.

Insgesamt ist Darksiders 2 ein wahnsinnig stimmungsvolles und auch spielerisch sehr gelungenes Gesamtpaket, das unter anderem durch sein hervorragendes Artdesign, seine große und fantasievolle Welt und sein tolles Kampfsystem überzeugt und noch dazu eine Menge Umfang liefert. Wer den Klassiker bislang verpasst hat, sollte ihn in der Switch-Neuauflage unbedingt noch nachholen: