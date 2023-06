Nimona läuft seit heute auf Netflix und erfreut sich jetzt schon größter Beliebtheit.

Nimona könnte ein echter Kult-Klassiker werden. Der Animationsfilm steht seit heute bei Netflix zum Streaming bereit und kommt bisher sehr gut an. Aber nicht nur bei den Fans, die ihn heute schon gesehen haben: Auf Rotten Tomatoes liegt die Comic-Verfilmung bei 98 % Kritiker*innen-Bewertungen. Die überschütten den neuen, queeren Film geradezu mit Lob und sind begeistert von dem "Meisterwerk".

Ab heute bei Netflix und 98 % auf Rotten Tomatoes: Nimona als "bester Animations-Film des Jahres"?

Darum geht's: Nimona erzählt die Geschichte eines Ritters aka Oberbösewicht Ballister Blackheart, dem ein Verbrechen angehängt wird. Um sich davon reinzuwaschen und seine Unschuld zu beweisen (und nebenbei die herrschende Macht zu stürzen), tut er sich mit einer Teenagerin (Chloë Grace Moretz) zusammen, die gleichzeitig Gestaltwandlerin ist.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Nimona ansehen:

2:46 Wunderschön animierter Netflix-Film könnte die Fantasy-Alternative zu Across the Spider-Verse werden

Die Geschichte von Nimona spielt in einer futuristischen Fantasy-Welt, die auch auf Cyberpunk-Elemente setzt. Das Ganze strotzt nur so vor Humor, abgefahrenen Ideen, Action, Emotionen und queeren Themen. Der wilde Mix basiert auf einer Graphic Novel von ND Stevenson (war auch an Netflix' She-Ra beteiligt) und geht ursprünglich auf einen Webcomic zurück.

Das sagen die Kritiker*innen: Neben der grundlegenden Message von Akzeptanz und Offenheit wird auch die Animations-Qualität von Nimona gelobt. Gleichzeitig freuen sich die meisten Reviews auch über den Humor und die Action. Viele bescheinigen Nimona eine blühende Zukunft und großen Erfolg:

"Der beste animierte Film des Jahres (bisher) ist ein aufregender Mix aus Blade Runner-esquem Steampunk und Arthurianischer Fantasy, und nicht zu vergessen: Ein Nachdenken über Identität mit ganz viel Seele."

Bei The Mary Sue heißt es über Nimona:

"Eine liebevolle Ode an seinen Ausgangsstoff und eine atemberaubende SciFi-/Fantasy-Story, die die Fluidität der Identität ins Rampenlicht stellt, die Gefahren des Konservatismus und die Wichtigkeit der Wahlfamilie."

Next Best Picture lobt:

"Die Regisseur*innen Nick Bruno und Troy Quane haben uns ein rebellisches, witziges, draufgängerisches, herzliches und rauflustiges Stück animierte Punkrock-Magie geschenkt, das auch den Test der Zeit überstehen und ein sofortiger Klassiker für viele werden wird."

Ihr könnt Nimona schon ab heute, dem 30. Juni 2023 auf Netflix ansehen. Dass der Film jetzt überhaupt noch erschienen ist, war für die Beteiligten kaum zu glauben. Zwischenzeitlich wurde die Produktion nämlich eingestellt und es war unklar, ob der Streifen je erscheint. Jetzt ist er trotz aller Widerstände aber da und offenbar sehr gut geworden.

Wie gefällt euch der Trailer zu Nimona, was sagt ihr zu den Reviews? Gebt ihr dem Film am Wochenende eine Chance?