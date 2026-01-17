98 Zoll QLED 4K-Fernseher im MediaMarkt-Sale: Jetzt 1300€ günstiger!

Tolle Bildqualität und riesiges Display: Diesen 98 Zoll großen QLED-TV gibt's bei MediaMarkt gerade günstig.

Wenn ihr einen 4K-Fernseher wollt, der groß genug ist, um ein richtiges Kino-Erlebnis zu liefern, aber auch hohe Bildqualität zu einem moderaten Preis möchtet, hat MediaMarkt gerade genau den richtigen Deal für euch. Dort bekommt ihr jetzt nämlich den 98 Zoll großen QLED-TV TCL C7K im Sonderangebot, mit 1300€ Rabatt im Vergleich zum ursprünglichen UVP. Laut Vergleichsplattformen gibt es den riesigen 4K-Fernseher derzeit nirgendwo günstiger:

Übrigens ist auch Amazon mit dem Angebot mitgezogen und bietet den TCL C7K aktuell genauso günstig an. Allerdings sind dort laut Shopseite nur noch wenige Exemplare auf Lager, weshalb der Fernseher vielleicht schon weg ist, wenn ihr diesen Artikel lest. Falls euch 98 Zoll ohnehin ein bisschen zu groß sind, könnt ihr dort dafür gerade auch noch einige andere 4K-TVs günstiger abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Mini-LED & 2048 Zonen: Das ist der günstige 98 Zoll QLED-TV!

Der TCL C7K QLED-Fernseher macht sich durch sein schlankes Design ausgezeichnet an der Wand, wird aber natürlich mit Standfüßen geliefert.

Der TCL C7K bietet eine hohe Bildqualität, die fast an teure OLED-Fernseher heranreicht. Dies hat er vor allem seinem Mini-LED-Display zu verdanken, das durch die besonders kleinen Dioden der Hintergrundbeleuchtung besseres Local Dimming ermöglicht. Bei der 98-Zoll-Version des C7K ist der Bildschirm in 2048 Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird.

Auf diese Weise wird der Kontrast drastisch erhöht und der Fernseher kann sich viel besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen als normale TVs, was unter anderem bedeutet, dass ihr kleine, helle Details in dunklen Szenen viel besser erkennen könnt. Außerdem bietet der C7K eine fantastische Spitzenhelligkeit von über 2000 cd/m2, was etwa das Siebenfache gewöhnlicher Low-Budget-Fernseher ist. Dadurch kann er Farben mit HDR richtig zum Leuchten bringen.

Durch das 144Hz-Diesplay kann der TCL C7K 4K-TV schnelle Objekte flüssig darstellen und ist hervorragend fürs Gaming geeignet.

Weitere Vorzüge des TCL C7K sind die QLED-Filterschicht, durch die Farben besonders akkurat dargestellt werden können, und das 144Hz-Display, durch das er schnelle Bewegungen flüssig wiedergeben kann. Das ist gerade bei großen Fernsehern besonders wichtig, da hier der Weg, den schnelle Objekte zwischen zwei Frames zurücklegen, leichter wahrnehmbar ist als bei kleinen TVs.

Außerdem kann der TCL C7K so die volle Power der PS5 und der Xbox Series X ausnutzen. Die beiden Konsolen schaffen es auf maximal 120 fps bei 4K-Auflösung, mit einem guten Gaming-PC könnt ihr auch die vollen 144 fps aus dem Fernseher herauskitzeln. Auch sonst ist TCLs QLED-TV hervorragend fürs Gaming geeignet, unter anderem wegen des niedrigen Input Lags, durch den euren Reaktionen keine wahrnehmbare Eingabeverzögerung im Weg steht.