A Plague Tale: Innocence ist eine, wenn nicht die Überraschung des aktuellen Jahres. Das storygetriebene Action-Adventure von Entwickler Asobo Studio wird nicht zuletzt wegen seinem tollen Zusammenspiel der beiden Hauptfiguren Amicia und Hugo oft mit The Last of Us verglichen. Einem Gerücht der Seite XboxSquad zufolge soll die Reise der beiden aber noch lange nicht beendet sein.

A Plague Tale 2 bereits in Arbeit?

Gehen wir nach der Quelle, soll die Enthüllung der Fortsetzung im kommenden Jahr stattfinden. Bis zum Release müssen wir uns hingegen noch etwas länger gedulden.

Wann soll A Plague Tale 2 erscheinen? Ziel der Entwickler sei ein Release im Jahr 2022.

Um die Meldung zu verifizieren, haben die englischen Kollegen der Seite Eurogamer bei Publisher Focus Home Interactive nachgefragt, die das Gerücht zum großen Erstaunen nicht dementiert haben. Es folgte hingegen die Aussage, dass man über das kommende Spiel von Asobo erste sprechen möchte, wenn die richtige Zeit dafür gekommen ist.

Dem Statement von Focus lässt sich zudem entnehmen, dass man sehr stolz auf die positiven Kritiken und die Verkäufe von A Plague Tale sei.

So wahrscheinlich ist eine Fortsetzung: Da das Spiel nicht nur überaus positiv von den Spielern aufgenommen wurde (User-Score: 8.6) und sich Publisher Focus beim überaus wichtigen Punkt der Verkäufe zufrieden zeigt, halten wir eine Fortsetzung des Mittelalter-Abenteuers für sehr wahrscheinlich.

Würde ihr euch auf A Plague Tale 2 freuen?