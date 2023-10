Ein absoluter Anime-Klassiker kehrt nach 21 Jahren zurück ins Fernsehen – hier könnt ihr ihn sehen

The Vision of Escaflowne dreht sich um ein Reich voller Drachen und mechanischer Kampfanzüge, aber auch Romanzen.

Manga und Anime sind ein weites Feld und das nicht erst seit gestern. Ganz im Gegenteil: Schon lange vor vielen Marken, die heute den Markt dominieren oder bereits als Klassiker gelten, gab es natürlich auch schon viel Sehenswertes.

Wie zum Beispiel The Vision of Escaflowne, das in Deutschland zuletzt vor 21 Jahren im Fernsehen lief – auf einem Sender, der schon gar nicht mehr existiert. Aber eigentlich ist die Serie sogar noch älter.

Legendärer Anime kehrt nach 21 Jahren zurück ins Fernsehen - hier könnt ihr ihn sehen

Ein echter Klassiker: Ursprünglich wurde The Vision of Escaflowne bereits im Jahr 1996 ausgestrahlt. Damals allerdings erst einmal nur im japanischen Fernsehen. Bis es die Anime-Serie zu uns geschafft hat, sind dann sogar noch einmal sechs Jahre vergangen. Erst 2002 lief The Vision of Escaflowne auf MTV (RIP!).

Jetzt kehrt es zurück! Die betagte, aber immer noch gut gealterte Serie wird nun ein weiteres Mal in Deutschland ausgestrahlt. Das heißt, ihr könnt euch endlich (noch einmal) selbst davon überzeugen, was da deutlich vor Death Note, Bleach und Full Metal Alchemist schon los war.

Wann und wo kommt's? ProSieben MAXX hat sich die Rechte für eine erneute Ausstrahlung der 26 Epsioden gesichert. Ab dem 6. November sollen dann wieder montags bis freitags jeweils um 18 Uhr die Folgen mit deutschsprachiger Vertonung kommen. Anschließend können sie aber auch immer noch online in der Mediathek angeschaut werdne.

Darum geht's: Im Mittelpunkt der Story von The Vision of Escaflowne steht Hitomi Kanzaki, ein 15-jähriges Schulmädchen. Eines Nachts taucht ein mysteriöser Junge mitsamt eines Drachens in ihrem Leben auf und nach einem Kampf werden die beiden in ein Fantasy-Reich teleportiert.

Dort stellt sich heraus, dass der Junge ein Prinz ist und dass ein böses Imperium zum Angriff auf sein Königreich Fanelia bläst. Trotz eines alten Mech-Kampfanzugs unterliegt der Prinz und beide müssen fliehen. Unterwegs begegnen sie einem Ritter, der erstaunlicherweise genau so aussieht wie der Schwarm von Hitomi im echten Leben...

Die relativ klassische Story rund um das Schulmädchen und das rätselhafte Fantasy-Reich kommt immer noch gut an. Auf der Anime-Ranking-Seite MyAnimeList liegt der Score der Serie zum Beispiel bei einer stolzen 7,67, was sich wirklich sehen lassen kann.

Interessant wirkt heute aber natürlich vor allem, wie die Serie wahrscheinlich andere Nachfolger inspiriert haben könnte.

Kennt ihr Tenkuu no Escaflowne aka The Vision of Escaflowne schon oder holt ihr die Serie dann jetzt bald nach?