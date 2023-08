8 richtig gute Anime-Serien für Neulinge: Der perfekte Einstieg für euch oder eure Freunde

Wir empfehlen euch acht Anime zum Einsteig.

Falls ihr euch fragt, ob Anime etwas für euch sind oder ihr einfach nicht wisst, mit welchen Serien ihr anfangen sollt, seid ihr hier genau richtig. Wir haben aus den unzähligen Anime, bei denen man schnell mal den Überblick verlieren kann, acht Serien herausgesucht, die sich besonders gut für Anime-Neulinge eignen.

So haben wir ausgewählt: Im Bereich Anime gibt es – genauso wie bei nicht animierten Filmen und Serien – verschiedene Genres. Ob eine Serie etwas für euch ist, hängt natürlich auch von euren Vorlieben ab. Daher haben wir versucht, mit unseren Empfehlungen möglichst verschiedene Genres abzudecken.

Ihr könnt fast alle vorgeschlagenen Serien bei einem der bekannten (Anime-)Streaming-Dienste schauen. Es hat sich nur eine Serie eingeschlichen, die aktuell nicht in Deutschland streambar ist, als absoluter Klassiker auf dieser Liste aber auf keinen Fall fehlen darf.

Erased

0:41 Erased: Wenn Zukunft und Vergangenheit miteinander verbunden sind

Erstveröffentlichung : 2016

: 2016 Genre : Mystery, Supernatural, Spannung

: Mystery, Supernatural, Spannung Episoden : 12 Episoden

: 12 Episoden Streaming-Dienst: Prime Video (Deutsch), Wakanim (Deutsch, OmU)

Erased gehört mit zu den besten Zeitreise-Anime und folgt dabei keinen typischen Zeitreise-Tropes. Die Serie behandelt sehr ernste Themen und hält einige Story-Twists parat.

Darum geht’s: Satoru Fujinuma hat eine besondere Fähigkeit: Wenn jemand in seiner Umgebung in Lebensgefahr schwebt, wird er einige Minuten in die Vergangenheit zurückversetzt. Mit diesem sogenannten “Revival” hat er schon einige Leben gerettet. Als er jedoch plötzlich verdächtigt wird, seine Mutter ermordet zu haben, wird er 18 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. Jetzt muss er herausfinden, wie die Gegenwart und Vergangenheit miteinander verbunden sind und wer der wahre Mörder ist.

Fullmetal Alchemist Brotherhood

1:31 Fullmetal Alchemist Brotherhood - Trailer zur zweiten Anime-Adaption

Erstveröffentlichung : 2009

: 2009 Genre : Action, Abenteuer, Fantasy

: Action, Abenteuer, Fantasy Episoden : 64 Episoden

: 64 Episoden Streaming-Dienst: Prime Video (Deutsch) – für die zweite Hälfte wird der Prime Video Channel Aniverse benötigt

Fullmetal Alchemist Brotherhood bietet eine immens große Steampunk-Welt, in die es sich schnell eintauchen lässt. Dabei glänzt die Serie mit schnellem, aber gut balanciertem Storytelling, tiefen Charakteren mit starken Motiven und Arcs, die fließend ineinander übergehen.

Darum geht’s: Die beiden Brüder Edward und Alphonse Elric leben in einer Welt, in der Alchemie allgegenwärtig ist. Nach dem plötzlichen Verschwinden ihres Vaters und dem Tod ihrer Mutter versuchen sie die Alchemie zu meistern, um ihre Mutter wieder ins Leben zu rufen. Doch sie übertreiben und Edward verliert sein linkes Bein und Alphonse sogar seinen ganzen Körper. Letzterer kann nur gerettet werden, da Edward zusätzlich seinen rechten Arm opfert, um Alphons Seele an eine Rüstung zu binden. Auf ihrer Reise, ihre Körper wiederherzustellen, decken sie nach und nach die unschönen Tiefen ihrer Welt auf.

Violet Evergarden

1:28 Violet Evergarden: Trailer zum melancholisch schönen Netflix-Anime

Erstveröffentlichung : 2018

: 2018 Genre : Action, Drama, Suspense

: Action, Drama, Suspense Episoden : 13 Folgen + 1 Special Folge

: 13 Folgen + 1 Special Folge Streaming-Dienst: Netflix (Deutsch, OmU)

Mit Violet Evergarden fällt der Einstieg in die Anime-Welt recht einfach, da die Story in einer sehr westlich geprägten Welt spielt. Obendrauf gibt es traumhafte Visuals und eine melancholische Story – perfekt für emotionale Stunden.

Darum geht’s: Das Land Leidenschaftlich erholt sich gerade von einem beendeten Krieg. Auch Violet Evergarden versucht abseits ihrer Traumata als Soldatin sich ein neues Leben aufzubauen. Sie beginnt als Autonome Korrespondenz-Assistentin, kurz Akora, zu arbeiten und schreibt Briefe für Menschen, die selbst nicht schreiben oder sich ausdrücken können. Dabei sucht sie nach dem Sinn des Lebens und der Bedeutung von Liebe.

Demon Slayer

1:36 Demon Slayer: Deutscher Trailer zum blutigen Action-Anime

Erstveröffentlichung : 2019

: 2019 Genre : Action, Fantasy, Supernatural

: Action, Fantasy, Supernatural Episoden : 3 Staffeln mit insgesamt 55 Episoden

: 3 Staffeln mit insgesamt 55 Episoden Streaming-Dienst: Netflix (Staffel 1 auf Deutsch), Prime Video (Staffel 1 auf Deutsch), Crunchyroll (OmU), Wakanim (Staffel 1 auf Deutsch, Staffel 2 auf OmU)

Als eine der jüngsten Serien auf dieser Liste steht Demon Slayer den anderen Empfehlungen in nichts nach und kann als moderner Klassiker bezeichnet werden. Die Serie ist visuell ein wahrer Augenschmaus, meistert emotionales Storytelling und zahlt hohe Tribute an japanische Ästhetik und Kunst.

Darum geht’s: Während der junge Tanjiro Kamado Holz sammelt, wird seine Familie von einem Dämon heimgesucht und nahezu ausgelöscht. Nur seine kleine Schwester Nezuko überlebt, jedoch wurde sie in einen Dämon verwandelt. Um seine Familie zu rächen und seine Schwester zu heilen, macht er sich auf den Weg, die Dämonen zu bekämpfen.

Death Note

1:27 Death Note: Light Yagami stellt mit dem Notizbuch des Todes die Welt auf den Kopf

Erstveröffentlichung : 2006

: 2006 Genre : Supernatural, Suspense, Crime

: Supernatural, Suspense, Crime Episoden : 37 Episoden

: 37 Episoden Streaming-Dienst: aktuell leider nicht in Deutschland streambar

Wenn es um Anime geht, kommt man um den Klassiker Death Note nicht herum. Der brutale Krimi spielt mit Leben und Tod, der Vorstellung von Gerechtigkeit und vor allem damit, wie es ist, Gott zu spielen. Dabei kommen Horror- und Thriller-Elemente nicht zu kurz.

Darum geht’s: Der Schüler Light Yagami findet das Death Note – ein Notizbuch, in dem jede eingetragene Person stirbt. In Begleitung des Todesgott Ryuk, einem sogenannten Shinigami, will Light mithilfe des Death Note die Welt zu einem besseren Ort machen. Doch die plötzlichen und oft ungeklärten Todesfälle sind dem Detektiv L ein Dorn im Auge.

Psycho Pass

1:31 Psycho Pass: In dem Anime übernimmt ein System die Vollstreckung von Gerechtigkeit

Erstveröffentlichung : 2012

: 2012 Genre : Action, Mystery, Sci-Fi, Suspense

: Action, Mystery, Sci-Fi, Suspense Episoden : 3 Staffeln mit insgesamt 41 Episoden

: 3 Staffeln mit insgesamt 41 Episoden Streaming-Dienst: Crunchyroll (OmU), Prime Video (Staffel 3 auf OmU)

Für Krimi-Fans ist Psycho Pass ein perfekter Einstieg in die Anime-Welt, da die Serie nahezu wie die Anime-Adaption einer westlichen Krimi-Serie wirkt. Mit sehr viel Spannung und Brutalität wird die Bedeutung von Gerechtigkeit infrage gestellt.

Darum geht’s: In einer dystopischen Zukunft hat sich die Vollstreckung von Gerechtigkeit komplett verändert. Das System Sibyl bewertet das Gewaltpotenzial der Menschen – ist der Wert des sogenannten “Psycho Pass” hoch genug, kann die Polizei Menschen festnehmen, therapieren oder direkt töten, bevor sie eine Straftat begehen. In dieser Welt versucht Akane Tsunemori, ehrliche Gerechtigkeit durchzusetzen. Jedoch lernt sie schnell die düsteren Schattenseiten des Systems kennen.

Attack on Titan

1:54 Attack on Titan: Deutscher Trailer zur gefeierten Anime-Serie

Erstveröffentlichung : 2013

: 2013 Genre : Drama, Fantasy

: Drama, Fantasy Episoden : aktuell 4 Staffeln mit 88 Episoden

: aktuell 4 Staffeln mit 88 Episoden Streaming-Dienst: Crunchyroll (Deutsch, OmU), Wakanim (Final Season auf Deutsch und OmU)

Wenn ein Anime die letzten Jahre die Welt im Sturm erobert hat, ist das definitiv Attack on Titan. Die Serie hinterfragt stets, was Gut und Böse ist und lässt einen im Laufe der Staffeln so einige Mindblow-Momente erfahren.

Darum geht’s: Seit Jahrhunderten wird die Menschheit von Titanen bedroht und lebt zurückgezogen hinter drei riesigen Schutzmauern. So konnten sie die letzten hundert Jahre friedlich überleben, ohne von den Titanen angegriffen zu werden. Doch plötzlich wird die äußerste Mauer zerstört und die Welt, wie sie Protagonist Eren Jäger und seine Freunde kannten, wird fortan immer wieder aufs Neue hinterfragt.

Im Laufe der Jahre sind die Staffeln von Attack on Titan etwas unübersichtlich geworden. In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst:

Shigatsu wa Kimi no Uso – Sekunden in Moll

1:50 Shigatsu wa Kimi no Uso - Sekunden in Moll: Eine melancholische Geschichte zweier Musiker

Erstveröffentlichung : 2014

: 2014 Genre : Drama, Romance

: Drama, Romance Episoden : 22 Episoden

: 22 Episoden Streaming-Dienst: Wakanim (Deutsch, OmU)

Bei Sekunden in Moll solltet ihr Taschentücher parat halten! Was vermeintlich als einfache Coming-of-Age-Geschichte beginnt, wird sehr schnell zu einer emotionalen Achterbahn mit einigen Twists und einem Ende, das ich persönlich als perfektes Ende bezeichnen würde.

Darum geht’s: Früher war das Wunderkind Kousei Arima aufgrund seines exzellenten Klavierspiels als “menschliches Metronom” bekannt. Unter Leitung seiner strikten Mutter gewann er einen Wettbewerb nach dem anderen. Doch nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter und dem damit verbundenen Trauma kann Kousei keine Klaviertöne mehr hören und keine Bühne mehr betreten. Als er jedoch auf die Violinistin Kaori Miyazono trifft, die ihn überreden will, als ihre Begleitung wieder auf einer Bühne zu spielen, stellt das sein Leben auf den Kopf.

Falls für euch nichts dabei war, findet ihr hier noch weitere Artikel zum Thema Anime. Vielleicht findet ihr dort die richtige Inspiration.

Wir hoffen, die Liste hilft euch beim Einstieg in die Welt der Anime. Lasst uns gerne wissen, wie euch die Serien gefallen, wenn ihr sie geschaut habt. Falls ihr noch weitere Anime-Empfehlungen für Neulinge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge!