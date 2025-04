Absoluter Spiele-Megahit, der vor 9 Jahren vom Entwickler selbst aufgrund von Suchtgefahr gestoppt wurde, ist zurück und ihr könnt ihn wieder kostenlos spielen

Flappy Bird ist zurück und kann auf Android-Handys über den Epic Games Store gespielt werden.

Kennt ihr noch Flappy Bird? Das Spiel war seinerzeit extrem beliebt und hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Mega-Erfolg entwickelt. Das ging sogar dem Erfinder zu weit, so dass er das Spiel kurzerhand selbst aus den Stores entfernt hat – obwohl er damit Zehntausende Euros pro Tag gemacht haben soll. Jetzt ist das Spiel wieder da, aber anders als beim letzten Mal.

Flappy Bird ist zurück und dieses Mal ohne den nervigen Crypto-Kram

Moment Mal! Falls ihr euch gerade auch schon gedacht habt, dass Flappy Bird doch erst vor Kurzem ein recht fragwürdiges Comeback hingelegt hat, seid ihr keinesfalls schief gewickelt. Das Spiel sollte irgendwas mit NFTs, Blockchain und Web3 machen, ist dann aber zur großen Überraschung von absolut niemandem krachend damit gescheitert. Jetzt soll aber alles ganz anders werden.

0:36 Flappy Bird-Trailer zeigt das erneute Comeback des Mega-Hits

Autoplay

Das neue Flappy Bird-Comeback sieht genau aus wie das alte Spiel. Es spielt sich auch genau so oder eben genau so wie eines der unzähligen Plagiate, die den fulminanten Erfolg von Flappy Bird wiederholen wollten, nachdem es aus den Stores entfernt wurde.

Im Jahr 2014 und auf dem Höhepunkt des Erfolges von Flappy Bird hat der vietnamesische Erfinder und Ein-Mann-Entwickler Nguyen seinen Mega-Blockbuster kurzerhand für immer aus den App-Stores dieser Welt gelöscht.

Er hat damit zwar wohl um die 50.000 US-Dollar pro Tag verdient, aber sich angeblich so große Sorgen um das Suchtpotential von Flappy Bird gemacht, dass er es nicht länger anbieten wollte. Gerüchteweise könnte das Ganze auch etwas mit Copyright-Problemen und Nintendo zu tun gehabt haben, bestätigt ist das aber bis heute nicht.

Was ist jetzt anders? Nun, zunächst einmal soll der ursprüngliche Entwickler nichts mehr mit der Neuauflage zu tun haben – ganz so, wie es auch schon beim Crypto-Comeback der Fall war. Offenbar konnten die Markenrechte einfach so und relativ günstig gesichert werden, nachdem sie ausgelaufen waren.

Flappy Bird erscheint erst einmal nur für Android-Telefone und dort auch nur exklusiv über den mobilen Epic Games Store.

Kosten soll der Spaß dann nichts. Flappy Bird soll sich ausschließlich über In-App-Käufe und Werbung finanzieren (via: Polygon).

Zukünftig sollen regelmäßig neue Inhalte für den Mobile-Titel veröffentlicht werden. Als Beispiel nennt das neu gegründete Unternehmen Flappy Bird Publishing "neue Welten, Charaktere und Themes im Laufe des Jahres 2025".

Ob sich der Erfolg des über zehn Jahre alten Spiels nochmal so oder so ähnlich wie früher wiederholen lässt, bleibt abzuwarten.

Werdet ihr Flappy Bird jetzt nochmal eine neue Chance geben? Oder habt ihr es damals schon nicht gemocht?