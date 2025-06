PS Plus im Juli 2025 - Das nächste Gratis-Spiel für den neuen Monat ist wohl schon bekannt: Rating könnte weiteren Premium-Klassiker verraten

Legacy of Kain: Defiance kommt wohl zu PS Plus Premium.

Die PlayStation Plus-News reißen nicht ab. Nachdem Sony für diesen Juni bereits 15 Spiele für die Bibliotheken von Extra und Premium angekündigt hatte, geht's im nächsten Monat munter weiter. Ein Klassiker wurde jetzt auf dem taiwanesischen Rating-Board gelistet – ein Indiz dafür, dass das entsprechende Spiel bald im Klassikerkatalog von PlayStation Plus Premium landen könnte.

Womöglich bald bei PS Plus Premium: Um diesen Titel geht's

Spiel: Legacy of Kain: Defiance

Möglicher PS Plus-Release: 15. Juli 2025 (bei PS Plus Premium)

Wie Gematsu berichtet, wurde vor Kurzem der PS2-Klassiker Legacy of Kain: Defiance sowohl für die PS4, als auch für die PS5 auf dem taiwanesischen Rating-Board gelistet.

In der Vergangenheit wurden bereits mehrmals Titel auf dem taiwanesischen Rating-Board gesichtet, die dann kurze Zeit später für PS Plus veröffentlicht wurden, so zum Beispiel TimeSplitters.

Autoplay

LoK: Defiance könnte damit zum Juli 2025-Aufgebot von PS Plus Premium gehören. Damit würde das Spiel am 15. Juli 2025 im PS Store in der PS Plus-Sparte veröffentlicht werden und für Premium-Mitglieder ohne weitere Zusatzkosten spielbar sein.

Bedenkt aber: Nur weil das Spiel in Taiwan geratet wurde, ist der PS Plus-Release nicht automatisch bestätigt. Hierbei handelt es sich um reine Spekulation, basierend auf ähnlichen Ratings in der Vergangenheit.

Darum geht es: Legacy of Kain: Defiance wurde ursprünglich 2004 für die PlayStation 2, die erste Xbox sowie für den PC veröffentlicht und markiert den 5. Teil der düsteren Action-Adventure-Reihe von Crystal Dynamics. Diesmal steuert ihr nicht nur Kain (bekannt aus Blood Omen), sondern auch Raziel (bekannt aus Soul Reaver 1 und 2), die sich beide auf unterschiedlichen Zeitebenen bewegen.

Diese PS Plus-Spiele für den Monat Juli 2025 sind bereits bekannt

Sony hat im Rahmen der Juni 2025-Ausgabe der State of Play bereits einige Spiele enthüllt, die wir im kommenden Monat bei PS Plus Premium sehen werden:

Twisted Metal 3 (verfügbar ab 15. Juli)

(verfügbar ab 15. Juli) Twisted Metal 4 (verfügbar ab 15. Juli)

Im Laufe des Sommers sollen außerdem Resident Evil 2 und 3 zur Bibliothek von PS Plus Premium hinzugefügt werden.

Mehr zum Thema PS Plus im Juli 2025: Sony hat bereits die ersten Premium-Spiele für den nächsten Monat verraten von Eleen Reinke

Die restlichen Titel des Juli 2025-Aufgebots von Extra/Premium werden am 9. Juli enthüllt. Am Dienstag, den 15. Juli werden die frischen Bonus-Games dann im PS Store für Extra-/Premium-Mitglieder freigeschaltet.

Würdet ihr euch über einen PS Plus-Release von Legacy of Kain: Defiance freuen? Welche alten PlayStation-Klassiker haben eurer Meinung nach außerdem eine Rückkehr verdient?