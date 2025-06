Nintendo-Fan kauft die Switch 2, packt sie aus und hat direkt einen Joy-Con-Drift

Die Nintendo Switch 2 ist da und alle freuen sich. Wirklich alle? Nein, ein paar arme Seelen haben leider auch mit der neuen Konsole schon wieder Stick Drift-Probleme. In diesem Fall hier scheint der linke Joy-Con direkt von Anfang an massive Schwierigkeiten zu machen. Aber immerhin kann der Besitzer das Gerät direkt einschicken.

Nintendo Switch 2-Käufer klagt direkt nach Erhalt der Konsole über Stick Drift, an Verschleiß kann es also nicht liegen

Darum geht's: In den letzten Jahren greift ein technisches Problem immer mehr um sich. Die Analogsticks vieler Controller funktionieren nicht (mehr) richtig. Meist liegt das grob vereinfacht daran, dass sie sich abnutzen und dann die Eingaben nicht mehr richtig registriert werden (ein Problem, das bei den Hall Effekt-Sticks nicht auftritt).

Keine Abnutzung in diesem Fall: Wie der Reddit-Nutzer NearlyCrossing berichtet, hatte er seine Switch komplett neu gekauft und direkt am ersten Tag schon bemerkt, dass etwas mit dem linken Analogstick nicht in Ordnung war. Er sei aber trotzdem noch einigermaßen dazu in der Lage gewesen, etwas Mario Kart World zu spielen.

Am zweiten Tag habe sich der Stick des linken Joy-Cons dann nochmal deutlich schlechter angefühlt, wenn er ihn nach rechts gedrückt hat.

"Ich schätze, ich hatte schon Stick Drift oder sowas. Habe versucht, es in den Switch-Settings zu rekalibrieren, und das hat gezeigt, dass der Joystick total kaputt ist."

Hier könnt ihr euch die Kalibrierungs-Versuche im Video ansehen:

Wenigstens kann das repariert werden

Nach den gescheiterten Bemühungen hat NearlyCrossing bei Nintendo angerufen. Dort wurde dem frischgebackenen Switch 2-Besitzer geraten, den Joy-Con zur Reparatur einzusenden. Glücklicherweise dürfte immerhin kein Zweifel daran bestehen, dass dieses Problem von der Garantie abgedeckt wird.

In den Kommentaren gibt es zahlreiche wenig hilfreiche Empfehlungen, es doch mal mit der Kalibrierung des Sticks zu versuchen.

Dazu gesellen sich haufenweise Menschen, die der Meinung sind, dass es sich hierbei nicht um klassischen Stick Drift handeln könne. Immerhin würden keinerlei Bewegungen registriert, die nicht vorgenommen werden. Darauf hat der Switch 2-Besitzer eine eigene Antwort parat:

"Ich habe verschiedene Definitionen von Joy-Con-Drift gehört, inklusive der, wenn die Kalibrierung verschoben wurde und es nicht möglich ist, sie in der Einstellungs-App wieder zurückzusetzen. Meine Situation ist nach meinem Verständnis ein Beispiel für Joy-Con-Drift. Von dem konstanten Input in eine Richtung als häufiges Beispiel habe ich auch gehört."

So oder so gibt es zumindest einen positiven Aspekt an der ganzen Sache: Auch wenn Nintendo leider wieder nicht auf die Stick Drift-freie Alternative mit Hall Effekt-Sticks setzt, werden fehlerhafte Joy-Cons zumindest in den USA wieder komplett kostenfrei repariert. Wir gehen davon aus, dass sich diese Praxis wie bei der Switch 1 auch auf Deutschland erstreckt.

Was sind eure Erfahrungen mit den Sticks der Switch 2? Habt ihr schon einmal davon gehört, dass es solche Probleme bei ganz neuen Geräten gab?