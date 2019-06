Assassin's Creed: Odyssey - Quest-Editor & Discovery-Modus bestätigt

Assassin's Creed: Odyssey bekommt ein weiteres Update. Auf der E3 2019 hat Ubisoft den neuen Story-Creator-Mode vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Quest-Editor. Ihr könnt also bald eure eigenen Missionen bauen und Griechenland nach euren Vorstellungen formen.

Ab wann geht's los? Das Storycreator-Update ist ab sofort verfügbar. Der Discovery-Modus kommt im Herbst 2019.

Quest-Baukasten kommt nach Athen

An Inhalt mangelte es Odyssey bisher sicher nicht. Das hindert Ubisoft allerdings nicht daran, für potentiell unendlichen Nachschub zu sorgen. Die gebauten Missionen könnt ihr natürlich auch mit anderen Spielern teilen und fremde Kreationen herunterladen.

Die Optionen fallen ziemlich umfangreich aus. Im Story-Creator könnt ihr komplexe Geflechte aus Zielen und alternativen Ausgängen basteln. Ihr könnt eure Aufgaben also auch mit mehreren Enden designen und das Dialogsystem nutzen.

Ziele können beispielsweise Attentate sein, oder das Erreichen eines bestimmten NPCs, mit dem ihr ein Gespräch führen müsst. Ihr könnt die Spieler auch vor Entscheidungsmöglichkeiten stellen und mehrere Optionen zum Vorankommen ermöglichen.

Discovery-Mode kommt ab Herbst

Der Entdecker-Modus orientiert sich an dem, was wir bereits aus Assassin's Creed: Origins kennen. Ihr könnt also in aller Ruhe Griechenland erkunden und die Geschichte des Landes kennenlernen. Es gibt keine Gegner und keinen Zeitdruck. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht.

Der Story-Creator-Mode von Assassin's Creed: Odyssey ist ab sofort kostenlos für alle Spieler verfügbar. Der Discovery-Modus erscheint ebenfalls gratis im Herbst 2019.

