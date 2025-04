Mit dieser AC Shadows-Map findet ihr viel leichter Clanmitglieder und erledigt einige Quests deutlich entspannter

Diese Map unterscheidet sich vom Original. (Bild: Redditor KaijuSlayer)

Die Open World von Assassin's Creed Shadows ist riesig. Glücklicherweise gibt es neben Symbolen und Filtern im Spiel selbst auch noch interaktive Maps, die dabei helfen, sich besser zurechtzufinden. Der Shadows-Spieler und Reddit-User KaijuSlayer333 hat mit einer selbst erstellten Map nun aber eine hilfreiche Übersicht geteilt, die uns weder das Spiel noch die Guides im Netz liefern.

Diese Map ist für 'Töte X Mitglieder der Fraktion Y-Quests' sehr nützlich

Bei der Fan-Map handelt es sich um die normale Weltkarte von AC Shadows, nur das die Territorien und die wichtigen Stützpunkte der Clans eingezeichnet und farblich hervorgehoben sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Diese Darstellung der Herrschaftsgebiete ist besonders nützlich, um Mitglieder der jeweiligen Clans für Quests schneller ausfindig zu machen.

"Dies wird auf jeden Fall hilfreich sein, wenn in jeder Region 100 Clanmitglieder ausgelöscht werden sollen."

Das stellen auch mehrere Spieler*innen in den Kommentaren fest und bedanken sich für die Mühe, die sich Redditor KaijuSlayer333 gemacht hat. Teilweise haben sie gezielt nach so einer Übersicht gesucht, vor allem, wenn es bei der Quest "Ordnung wiederherstellen" um das Eliminieren der Akechi-Krieger geht (Bewohner Oumis).

1:31:01 Kann Assassin's Creed Shadows Ubisoft noch retten?

Autoplay

Zusätzlich fragen sich viele aber auch, warum eine solche Übersicht nicht von Ubisoft ins Spiel eingebaut wurde. Die Map zeigt lediglich die Grenzen der Provinzen an. Wo welcher Clan herrscht, lässt sich dagegen nur aus Gesprächen, Clan-Bannern, eingenommen Burgen und dergleichen ableiten.

Umso bemerkenswerter ist es, dass KaijuSlayer333 sich die Mühe gemacht hat, alle Clans über Erkundungen und Aufzeichnungen Stück für Stück zu studieren und daraus diese Map zu zaubern.

Dabei hat KaijuSlayer333 so einiges über die Clans und ihre Beziehungen zueinander gelernt. Beispielsweise scheint der Bessho-Clan mit seinen Kräften am Ende zu sein, während der Niwa-Clan zwar große Teile von Wakasa kontrolliert, aber sich ständig mit den Piratenbanden herumschlagen muss.

Was für Informationen zu den Clans der User noch herausgefunden hat, könnt ihr im eingebetteten Reddit-Post oben nachlesen. Wir wollten euch an dieser Stelle in erster Linie die hilfreiche Karte nicht vorenthalten.