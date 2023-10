Nach Abschluss des Activision Blizzard-Deals: Diese legendären Spiele gehören jetzt Microsoft

Von CoD bis WoW: Microsoft ist ab sofort im Besitz einiger der größten Spiele-Franchises aller Zeiten.

Nach monatelangem Ringen wurde vergangenen Freitag mit dem Kauf von Activision-Blizzard-King durch Microsoft mit einem Gesamtvolumen von 69 Milliarden US-Dollar einer der größten Deals der Videospielbranche abgeschlossen, wodurch von Call of Duty bis World of Warcraft einige der erfolgreichsten Spiele-Franchises aller Zeiten den Besitz wechselten.

Damit ihr einen Überblick bekommt, welche Marken künftig Microsoft gehören und mit erhöhter Wahrscheinlichkeit künftig (zeit)exklusiv auf Xbox-Konsolen erscheinen, geben wir euch heute einen Überblick.

Disclaimer: Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern zeigt entweder bekannte oder weiterhin relevante und erfolgreiche Spielereihen.

Diese Spielereihen gehören jetzt Microsoft

Bekannte Blizzard-Franchises:

Diablo

Hearthstone

Heroes of the Storm

Lost Vikings

Overwatch

Starcraft

Warcraft

World of Warcraft

Diablo 4 ist das aktuelleste Spiel von Blizzard, das jetzt Microsoft gehört.

Bekannte Activision-Franchises:

Blur

Call of Duty

Call to Power

Crash Bandicoot

Dark Reign

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Pitfall

Prototype

Skylanders

Singularity

Spyro the Dragon

Soldier of Fortune

Tenchu

Tony Hawk

True Crime

Die Tony Hawk-Reihe wandert ebenfalls in den Besitz von Microsoft.

Bekannte King-Franchises:

Bubble Witch Saga

Candy Crush Saga

Der Mega-Deal und seine Folgen

Wie Microsoft bereits angekündigt hat, werden in den kommenden Monaten viele Activision Blizzard-Marken ihren Weg in den Game Pass finden. So, wie es auch mit Spielen von Bethesda nach der Übernahme passiert ist. Ob sogar World of Warcraft hinzugefügt wird, das über ein Abo-Modell verfügt, wird die Zeit zeigen.

Auch bleibt es spannend zu beobachten, welche der großen Marken künftig exklusiv für Xbox-Konsolen und PC erscheinen. Im Fall von Call of Duty wissen wir bereits, dass die Reihe auch in den kommenden 10 Jahren ihren Weg auf PlayStation-Konsolen findet.

Und wie sieht es mit Marken von Activision Blizzard aus, von denen wir lange nichts mehr gehört haben? Kommt ein Guitar Hero oder ein Prototype zurück? Schreibt uns gerne einmal in die Kommentare, welche verschollenen Marken Microsoft wiederbeleben sollte.