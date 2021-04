Microsoft fasst die hauseigenen Entwicklungsstudios unter dem Namen "Xbox Game Studios" zusammen. Und davon gibt es nach der Übernahme von Bethesda mittlerweile satte 23.

All diese Studios arbeiten derzeit an (Exklusiv-) Titeln für die Xbox-Konsolen, den PC oder auch Mobilgeräte. In den Teams entstehen dabei die unterschiedlichsten Spiele. In diesem Artikel stellen wir euch die einzelnen Studios kurz vor und verraten euch, wofür sie bekannt sind und woran sie aktuell arbeiten.

343 Industries

Aktuelles Projekt: Halo Infinite

343 Industries konzentriert sich ausschließlich auf das Halo-Franchise und dessen Weiterentwicklung, aus genau diesem Grund wurde das Studio im Jahr 2007 auch gegründet. Der Name lehnt sich an den 343 Guilty Spark an, eine künstliche Intelligenz, die die Ringwelt im ersten Halo: Combat Evolved schützen soll. Das aktuelle Projekt Halo Infinite wurde aufgrund von qualitativen Problemen auf Ende 2021 verschoben.

Alpha Dog

Gegründet: 2012

2012 Standort: Halifax, Kanada

Halifax, Kanada Bekannt für: Monstrocity, Wraitborne

Aktuelles Projekt: tba

Das kanadische Studio Alpha Dog Games fokussiert sich hauptsächlich auf Spiele für Mobilgeräte, also Smartphones und Tablets. Im Jahr 2019 wurde das Studio von Bethesda übernommen und gehört seit Anfang 2021 wegen des Bethesda-Kaufs durch Microsoft fest zum Xbox Game Studios-Portfolio. Dort könnte es hinter den Kulissen an der aktuellen Mobile und Cloud-Gaming-Offensive beteiligt sein.

Arkane

Gegründet: 1999

1999 Standort: Lyon, Frankreich

Lyon, Frankreich Bekannt für: Dishonored, Prey

Aktuelles Projekt: Deathloop (für PS5)

Nach der Gründung entwickelte Arkane mit Arx Fatalis und Dark Messiah of Might and Magic zunächst zwei Rollenspiele, bevor das Studio dann auf Action-Adventures und Shooter wie Prey und Wolfenstein: Youngblood umschwenkte. Das aktuelle Projekt Deathloop erscheint ausschließlich für PS5 und PC, danach wird man sich wohl wieder verstärkt der Xbox zuwenden.

Bethesda Game Studios

Gegründet: 2001

2001 Standort: Rockville, Maryland

Rockville, Maryland Bekannt für: Fallout-Serie, The Elder Scrolls-Serie

Aktuelle Projekte: The Elder Scrolls 6, Starfield

Die Bethesda Game Studios zählen zu den absoluten Schwergewichten im Xbox-Portfolio, denn über die letzten 20 Jahre entwickelte sich das Studio unter der Leitung von Todd Howard und Ashley Cheng dank Marken wie Fallout und The Elder Scrolls zu einem der wichtigsten Videospielentwickler der Welt, mit Spezialisierung auf umfangreiche Rollenspiele.

The Coalition

Aktuelles Projekt: tba

The Coalition hieß nicht immer so, sondern hatte davor viele Namen. Zunächst Zipline Studios, dann Microsoft Game Studios Vancouver und zuletzt Black Tusk Studios. Seit Microsoft 2014 die Rechte am Gears of War-Franchise erwarb, ist das Studio für die Weiterentwicklung dieser Marke verantwortlich und hat sich entsprechend einen Namen aus diesem Universum gegeben.

Compulsion Games

Gegründet: 2009

2009 Standort: Montreal, Kanada

Montreal, Kanada Bekannt für: We Happy Few

Aktuelles Projekt: tba

In seiner schon über zehnjährigen Geschichte entwickelte Compulsion Games bislang nur zwei eigene Spiele, nämlich Contrast und We Happy Few, die unter anderem durch ihren markanten Grafikstil auffielen. Um das dafür notwendige Geld aufzubringen, war das Team an externen Projekten beteiligt, darunter etwa Darksiders.

Double Fine Productions

Gegründet: 2000

2000 Standort: San Francisco, USA

San Francisco, USA Bekannt für: Brütal Legend , Stacking

Aktuelles Projekt: Psychonauts 2

Seit dem Jahr 2000 hat das Team von Tim Schafer zahlreiche skurrile und phantasievolle Welten in Spielen kreiert, darunter etwa in Psychonauts oder Headlander. Der Output des Studios ist enorm, in den letzten 10 Jahren erschienen über 20 Titel. Mit ihrem aktuellen Spiel Psychonauts 2 lässt sich Double Fine aber Zeit, der Release ist für das Jahr 2021 geplant.

The Initiative

Gegründet: 2018

2018 Standort: Santa Monica, USA

Santa Monica, USA Bekannt für: -

Aktuelles Projekt: Perfect Dark

The Initiative war lange Zeit ein Mysterium. Erst vor ein paar Jahren gegründet, machte das Studio vor allem mit der Einstellung zahlreicher Videospielveteranen Schlagzeilen, die an modernen Klassikern wie Tomb Raider, Red Dead Redemption und God of War mitgearbeitet hatten. Seit den Game Awards 2020 ist klar, was der Debüt-Titel von The Initiative sein wird, denn das Team kümmert sich um den Reboot des N64-Klassikers Perfect Dark.

iD Software

Gegründet: 1991

1991 Standort: Richardson, USA

Richardson, USA Bekannt für: Doom, Rage

Aktuelles Projekt: tba

Das Studio iD Soft steht wie kaum ein anderes für Ego-Shooter und hob in den 90er-Jahren noch heute enorm populäre Ballerserien wie Doom oder Quake aus der Taufe. Diese wurden über die Jahre mit neuen Titeln immer weiter verfeinert, etwa mit Doom Eternal aus dem Jahr 2020. Woran die Shooter-Spezialisten derzeit arbeiten ist noch nicht bekannt.

inXile Entertainment

Gegründet: 2002

2002 Standort: Newport Beach, USA

Newport Beach, USA Bekannt für: The Bard's Tale, Wasteland 3

Aktuelles Projekt: tba

inXile gehört zu den Rollenspiel-Spezialisten im Xbox Studio-Portfolio und entwickelte unter anderem moderne Klassiker wie die Bard's Tale-Reihe und die Wasteland-Spiele. Seit 2018 gehört das Studio zu Microsoft und es wird gemunkelt, dass das Team derzeit an einem Triple-A-Rollenspiel für die Xbox Series X/S arbeitet. Was da dran ist, wird die Zeit zeigen.

Machine Games

Gegründet: 2009

2009 Standort: Uppsala, Schweden

Uppsala, Schweden Bekannt für: Wolfenstein: The New Order

Aktuelles Projekt: Indiana Jones-Spiel (noch kein Titel bekannt)

Nachdem die ersten Wolfenstein-Spiele noch von iD Soft entwickelt worden waren, wanderte die Marke in den 2010er-Jahren zu Machine Games. Vier Titel entstanden dabei in den Jahren 2014 bis 2019, für das nächste Projekt wechselt das schwedische Team aber das Setting. Denn Machine Games arbeitet derzeit an einem noch namenlosen Indiana Jones-Spiel, das in Zusammenarbeit mit LucasFilm entsteht.

Mojang

Gegründet: 2002

2002 Standort: Stockholm, Schweden

Stockholm, Schweden Bekannt für: Minecraft

Aktuelles Projekt: Minecraft

Das von Markus "Notch" Persson und Jakob Porser gegründete Studio ist für eines der größten Spielephänomene unserer Zeit verantwortlich. Minecraft erfreut sich auch über 10 Jahre nach Erst-Release noch uneingeschränkter Beliebtheit. Die Einverleibung ließ sich Microsoft im Jahr 2014 2,5 Milliarden Dollar kosten, das Klötzchenspiel blieb weiterhin der Fokuspunkt und erhielt danach einige Ableger wie etwa Minecraft Dungeons im Jahr 2020.

Ninja Theory

Aktuelle Projekte: Senua's Saga: Hellblade 2, Project: Mara

Die Kernkompetenz von Ninja Theory sind packende Action-Adventure-Spiele, zumindest hat sich das Studio mit Titeln wie Hellblade 1 oder auch Enslaved: Odyssey to the West in der Vergangenheit einen Namen damit gemacht. Und diese Spiele-Vita war für Microsoft offenbar so interessant, dass man das Studio im Jahr 2018 kaufte. Derzeit arbeitet das in England ansässige Team gleich an zwei Projekten, darunter mit Project: Mara auch ein neuartiges Horrorspiel.

Obsidian Entertainment

Aktuelles Projekt: Avowed

Und noch ein Rollenspiel-Spezialist. Obsidian erarbeitete sich mit Titeln wie Fallout New Vegas oder den Pillars of Eternity-Teilen einen exzellenten Ruf als RPG-Schmiede. Diesen Ruf vernahm auch Microsoft und übernahm das Studio im Jahr 2018, um das eigene Rollenspiel-Portfolio zu erweitern. Derzeit arbeitet Obsidian an Avowed, zu dem es außer einem einzigen Trailer aber bislang keine Informationen gibt.

Playground Games

Gegründet: 2010

2010 Standort: Leamington Spa, Großbritannien

Leamington Spa, Großbritannien Bekannt für: Forza Horizon-Serie

Aktuelles Projekt: Fable

Playground Games wurde von ehemaligen Codemasters-Mitarbeitern gegründet, kein Wunder also, dass das englische Studio bislang hauptsächlich Rennspiele entwickelt hat. Und was für welche: Die Forza Horizon-Reihe hat sich als absoluter Platzhirsch bei Open World-Rennspielen etabliert, um einen fünften Teil gibt es derzeit einige Spekulationen. Davon ab hat Playground Games aber mit der Entwicklung von Fable ohnehin genug zu tun. Viele Fans fiebern dem Reboot des Rollenspiels schon jetzt entgegen.

Rare

Aktuelles Projekt: Everwild

Rare gehört zu den legendärsten Spiele-Studios überhaupt, auch wenn mittlerweile viel vom alten Glanz verblasst ist. Für Nintendo entwickelte Rare einige moderne Klassiker wie die Donkey Kong-Country-Reihe oder Perfect Dark. Zur Jahrtausendwende übernahm Microsoft das Studio, die Hit-Rate ging etwas zurück. Dennoch entwickelte Rare seitdem unter anderem einen der aktuell beliebtesten Multiplayer-Titel (Sea of Thieves) und hat mit Everwild ein weiteres spannendes Projekt in der Mache.

Roundhouse Studios

Gegründet: 2019

2019 Standort: Madison, USA

Madison, USA Bekannt für: -

Aktuelles Projekt: tba

Die Roundhouse Studios sind noch eine große Unbekannte im Games Studios-Lineup. Erst im Jahr 2019 gegründet, hat das Team aus ehemaligen Mitarbeiter*innen des geschlossenen Human Head Studios bislang noch keinen eigenen Titel veröffentlicht. Aufgrund der Expertise des Staffs könnte man für das nächste Projekt eventuell auf einen Shooter oder ein Rollenspiel schließen.

Tango Gameworks

Gegründet: 2010

2010 Standort: Shibaura, Japan

Shibaura, Japan Bekannt für: The Evil Within

Aktuelles Projekt: Ghostwire: Tokyo

Tango Gameworks ist das "Horror-Studio" bei den Xbox Game Studios. Kein Wunder, schließlich zeichnet sich Chef Shinji Mikami in der Vergangenheit für einige Klassiker des Genres verantwortlich, darunter Resident Evil und Dino Crisis. Mit dem Debüt-Titel The Evil Within gelang dem Studio im Jahr 2014 ein Erfolg, weswegen ein zweiter Teil folgte. Im aktuellen Projekt Ghostwire Tokyo verschlägt es uns in die von Geistern heimgesuchte japanische Metropole.

Turn 10

Gegründet: 2001

2001 Standort: Redmond, USA

Redmond, USA Bekannt für: Forza Motorsport-Serie

Aktuelles Projekt: Forza Motorsport

Die Expertise von Turn 10 ist eindeutig: simulationslastige Rennspiele. Oder genauer: Forza-Rennspiele, denn seit 2005 war das Studio an insgesamt 14 Forza-Produktionen beteiligt oder sogar für sie verantwortlich. Im Fokus steht dabei die Forza Motorsport-Reihe, also die Simulationsrennspielserie, die sich über die Jahre zu einer der wichtigsten und besten Reihen des Genres gemausert hat. Und der nächste Teil ist schon angekündigt und wird zumindest laut Titel ein Reboot der Reihe, was auch immer das für ein Rennspiel heißen mag.

Undead Labs

Gegründet: 2009

2009 Standort: Seattle, USA

Seattle, USA Bekannt für: State of Decay-Serie

Aktuelles Projekt: State of Decay 3

Der Name verrät es schon: Die Undead Labs haben sich auf Spiele mit Zombie-Thematik spezialisiert. 2013 hob das Studio State of Decay aus der Taufe, in dem man eine Zombie-Apokalypse überleben muss. Teil 2 wurde unter anderem um einen Koop-Modus erweitert. Aktuell arbeitet das Studio am dritten Teil, der offenbar auch Zombie-Hirsche (!) aufbietet.

World's Edge

Gegründet: 2019

2019 Standort: Redmond, USA

Redmond, USA Bekannt für: Age of Empires-Serie

Aktuelles Projekt: Age of Empires 4

Für die Konsolen bislang relativ wenig relevant, entwickelt World's Edge eine von Microsofts wichtigsten Franchises: Age of Empires. Das Studio kümmert sich um eben jene Strategiespielmarke und sorgt dafür, dass neue Titel bzw. Remaster-Versionen mithilfe externer Studios entwickelt werden. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann ja auch mal eine Xbox-Umsetzung.

Xbox Game Studios Publishing

Gegründet: 2000

2000 Standort: Redmond, USA

Redmond, USA Bekannt für: -

Aktuelles Projekt: Keine, weil Publisher

Hierbei handelt es sich nicht um ein klassisches Entwicklungsstudio, sondern eine Gruppe innerhalb von Microsoft, die externen Entwicklern und generell den First-Party-Entwicklern unter die Arme greift, es aber auch für kleinere Studios möglich macht, zum Beispiel Indie-Titel auf den Microsoft-Plattformen zu veröffentlichen.

ZeniMax Online Studios

Aktuelles Projekt: tba

Auch bei den ZeniMax Online Studios deutet der Name bereits an, wo die Kernkompetenz des Studios liegt, nämlich bei den großen Online-fokussierten und damit auf Multiplayer ausgerichteten Rollenspielen, wie etwa The Elder Scrolls Online. Da diese Titel auch noch in der Zukunft weiterlaufen und vermutlich auch mit neuen Inhalten bestückt werden, steht nicht zu erwarten, dass in nächster Zukunft ein neuer Titel aus dem Studio angekündigt werden wird.

