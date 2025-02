Adventure Time kehrt nach 7 Jahren mit einem neuen Comic zurück - und erste Bilder gibt's auch schon

Das ist ein Ausschnitt aus einem der neuen Comic-Covers (Bildrechte: Oni Press)

Fans von Adventure Time – Abenteuerzeit mit Finn und Jake haben eine ganz schön lange Durststrecke hinter sich. Sowohl der beliebte Cartoon als auch der Comic, der darauf basierte, endeten beide im Jahr 2018. Nach mehreren Spin-Off-Filmen und einer -Serie kehrt jetzt der Comic zurück und hat endlich wieder die beiden Helden als Protagonisten.

Endlich wieder Neues von Finn und Jake: Erster Blick auf neuen Adventure Time-Comic

Für alle, die schon lange auf Nachschub von den beiden Freunden Finn und Jake hoffen, gibt es jetzt gute Nachrichten: Bald geht es wieder nach Ooo. Oni Press veröffentlicht bereits am 9. April 2025 die erste Ausgabe "Adventure Time #1" der neuen Comic-Serie, die fortlaufend erscheinen soll.

In der Kultserie Adventure Time begleiten wir Finn und Jake auf ihren vielfältigen Abenteuern

Die neue Arc trägt den Namen "Best of Buds" und kommt von Cartoonist Nick Winn. Bei der Serie werden aber noch jede Menge andere kreative Köpfe mit von der Partie sein. Bisher genannt wurden Caroline Cash, Asia Simone, Jorge Monlongo und Brenda Hickey. Zur Story verrät Oni Press in einer News-Meldung:

Onis brandneues Adventure Time #1 beginnt mit skurriler Wucht und brettert direkt mit einer unerwarteten neuen Quest für Finn den Menschen und Jake den Hund los. Auf dieser kreuzen neue Herausforderungen, neue Kreaturen und eine brandneue Prinzessin ihren Weg.

Bei der ersten Ausgabe gibt es außerdem noch einige Besonderheiten. Sie enthält nämlich zusätzlich auch eine Hintergrundgeschichte von Adventure Time-Animator Derek Ballard. Außerdem gibt es gleich mehrere unterschiedliche Cover-Varianten.

Ein paar erste Einblicke von Oni Press gab es auch schon. GamesRadar+ hat nämlich eine exklusive Preview von vier Seiten, allerdings noch ohne Text.

Das ist Adventure Time: Die Cartoon-Serie wurde von 2010 bis 2018 ausgestrahlt. Insgesamt erschienen 279 Folgen, verteilt über 10 Staffeln. In der Geschichte geht es um Protagonist Finn und den sprechenden Hund Jake, der magische Kräfte besitzt. Sie leben in Ooo, einem postapokalyptischen Land. Dort gibt es neben magischen Elementen auch technische Überbleibsel aus früherer Zeit.

