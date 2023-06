AEW Fight Forever ist das Wrestling Game, von dem ihr nicht wusstet, dass ihr es braucht

Mit AEW Fight Forever kommt erstmals ein Wrestling-Game, das die Liga All Elite Wrestling (AEW) und deren Kämpfer zum Thema hat. Hier erfahrt ihr, warum ihr als Wrestling-Fans unbedingt zuschlagen solltet.

Was ist AEW Fight Forever? AEW: Fight Forever ist ein Wrestling-Game von den Genre-Experten YUKE's. Dieses Studio macht seit 25 Jahren Top-Wrestling-Games und ist bekannt für die WWE-Spiele und das legendäre WWF No Mercy für das N64. Mit AEW Fight Forever wollen sie zurück zu den Wurzeln, insbesondere No Mercy war mit seinem Gameplay die große Inspiration.

Das Spiel setzt auf das Feeling von Retro-Arcade-Wrestling, kombiniert es aber mit innovativen neuen Elementen. Es gibt viele Spielmodi, zahlreiche anpassbare Wrestler aus dem AEW-Fundus sowie einen umfangreichen Karrieremodus.

Was ist die AEW? Die AEW (All Elite Wrestling) ist eine amerikanische Wrestling-Promotion, die 2019 vom Milliardär Tony Khan gegründet wurde. Damit stellte die AEW erstmals das bis dahin geltende Teilmonopol auf Wrestling der WWE (World Wrestling Entertainment) infrage.

Unter den Superstars der AEW sind Publikumslieblinge wie Kenny Omega, Bryan Danielson, CM Punk, Hikaru Shida, Dr. Britt Baker D.M.D. sowie Jade Cargill.

Darum ist AEW Fight Forever ein Heidenspaß!

AEW Fight Forever setzt auf Wrestling-Action, wie man sie seit den 90ern kennt und liebt. Das Spiel nimmt sich nicht bierernst und setzt auf abgedrehte und witzige Features, darunter eine Vielzahl von teils absurden Waffen, übertriebenen Special-Moves und wahnwitzigen Spielmodi. Hier gibt’s ein paar gute Gründe, warum ihr AEW Fight Forever auf dem Radar haben solltet.

Es spielt sich leicht und intuitiv

Mit dem Studio YUKE’s sind echte Wrestling-Fans und Profis am Werk, die schon massenweise Games aus dem Genre geschaffen haben. Bei AEW Fight Forever wollen sie das gute alte Retro-Feeling aus Kult-Klassikern, wie dem legendären WWF No Mercy vom N64, wiederbeleben.

Das bedeutet, dass ihr spektakuläre Moves, Kombos und Finisher ausführen könnt, ohne euch zuvor lange in die Spielmechanik reinzufuchsen und komplexe Fingerverrenkungen einzustudieren. Ihr könnt also einfach das Spiel starten und losprügeln.

Dank der eingängigen und intuitiven Steuerung spielt sich AEW Fight forever sehr flüssig.

Dennoch ist AEW Fight Forever kein stupider Button-Masher. Vielmehr hat es eine sehr sanfte Lernkurve und man findet leicht den Einstieg. Erfahrene Spieler wiederum können von komplexeren Gameplay-Mechaniken profitieren und so ihren Gegnern noch die ein oder andere Überraschung bieten.

Dazu kommen noch Multiplayer-Komponenten. Ihr könnt sowohl auf der Couch als auch Online mit anderen Spielern zocken. Dazu gibt’s unter anderem den Tag-Team-Modus. Diese Kämpfe bestehen aus einer Abfolge von Team-Manövern, die mit einfachen Befehlen ausgeführt werden.

Wenn ihr also ein launiges Couch-Game sucht, das ihr jederzeit und ohne große Einarbeitung zocken könnt, dann ist AEW Fight Forever euer Spiel!

Es gibt massig Spielmodi

Wenn ihr in eurem Wrestling-Game nicht immer nur dieselben Prügeleien im Ring sehen wollt, dann hat AEW Fight Forever genau das richtige für euch. Denn hier bekommt ihr über 10 verschiedene Spielmodi, einer abgedrehter als der nächste. Hier eine kurze Auswahl an besonders coolen Features:

Battle Royale: Hier kommen immer wieder neue Wrestler in den Ring und sie sind erst raus, wenn man sie wortwörtlich über das oberste Ringseil hinausschmeißt!

Hier kommen immer wieder neue Wrestler in den Ring und sie sind erst raus, wenn man sie wortwörtlich über das oberste Ringseil hinausschmeißt! Falls Count Anywhere: Hier könnt ihr den Gegner überall pinnen, nicht nur im Ring. Ihr könnt euch also kreuz und quer durch die Halle prügeln und kennt wahrlich keine Grenzen.

Hier könnt ihr den Gegner überall pinnen, nicht nur im Ring. Ihr könnt euch also kreuz und quer durch die Halle prügeln und kennt wahrlich keine Grenzen. Exploding Barbed Wire Death: Dieser abgedrehte Modus setzt die Seile unter Strom, indem sie mit elektrisch geladenem Stacheldraht umwickelt sind. Und zu allem Überfluss kann der Ring komplett in einem Inferno explodieren!

Allerlei "Waffen", wie der Feuerlöscher, sorgen für Abwechslung und Spaß im Ring.

Zu all diesen Spielmodi gibt’s noch abgedrehte “Waffen”, die ihr euch schnappen könnt. Der gute alte Klappstuhl ist dabei nur der Anfang der Albernheit. So gibt es unter anderem einen Feuerlöscher, mit dem ihr euren Gegner einnebelt, oder eine Mülltonne, mit der ihr den Gegner einfach “entsorgen” könnt.

AEW Fight Forever bietet also ein hohes Maß an abgedrehten sowie witzigen Modi und Waffen, mit denen jedes Match eine Mordsgaudi wird.

Ihr könnt eure eigene Wrestling-Karriere starten

AEW Fight Forever führt eine mächtige Riege aus bekannten Wrestling-Helden der AEW in den Ring. Doch wer mag, kann sich auch einen eigenen Wrestling-Wannabe-Star erschaffen. Dazu gibt es eine Menge an Anpassungsmöglichkeiten.

So könnt ihr euren Kämpfer oder eure Kämpferin nach Herzenslust anpassen, unter anderem mit Klamotten, Eintrittssequenzen und Moves. Mit eurem so erstellten oder angepassten Wrestler könnt ihr dann in einer Story-Kampagne die Ranglisten der AEW erklimmen. Dazwischen gibt’s immer wieder Mini-Games, mit denen ihr die Fitness eures Kämpfers verbessert.

AEW Fight Forever erscheint am 29. Juni 2023 für die Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, Series X/S und den PC.