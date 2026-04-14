Weil Rockstar nicht liefert: Dieses Spiel tritt in die Fußstapfen von Bully und schickt euch an die Highschool

Ein Bully in den 2000ern? Immer gern.

Seit Jahren wünschen sich Fans eine Neuauflage oder gar Nachfolger von Bully, das in Deutschland unter dem eher unglücklichen Namen Canis Canem Edit erschienen ist. Doch Rockstar lässt sich Zeit – oder hat das Thema längst ad acta gelegt.

Jetzt versucht ein neues Spiel genau diese Lücke zu füllen.

Highschool à la American Pie

Agefield High: Rock the School schickt euch zurück auf die Schulbank. Ihr spielt den Schüler Sam, der kurz vor seinem Abschluss in eine neue Stadt zieht und dort mit seinen neuen Freunden die letzten Monate möglichst spektakulär gestalten will.

3:06 Agefield High: Rock the School - Gameplay-Trailer zur Bully-Alternative

Autoplay

Der Ton ist klar von Teenie-Komödien der frühen 2000er inspiriert – inklusive Rebellion, erster Liebe und dem Ziel, als "Legende" die Schule zu verlassen.

Im Alltag bedeutet das: Unterricht besuchen, Prüfungen bestehen oder eben bewusst schwänzen und stattdessen die kleine Open World erkunden. Neben dem Campus warten auch Wohnviertel und ein Stadtzentrum darauf, entdeckt zu werden.

Verdient Geld, kauft euch neue Kleidung oder Fahrräder – und passt auf, dass euch weder Lehrer noch Polizei erwischen.Damit könnte Agefield High eine Lücke bedienen, die seit Jahren von Rockstar offen gelassen wird.

Asset-Flip von Temu?

Aber auch wenn die Idee gut klingt, rufen die Trailer eher gemischte Gefühle hervor. Denn den Kommentaren tauchen immer wieder Vergleiche wie "Bully von Temu" oder "Das Spiel, das im Hintergrund einer TV-Serie läuft" auf.

Auch der Look wird kritisch gesehen. Einige Spieler sprechen von einem typischen Unreal-Engine-Asset-Stil, der wenig Eigenständigkeit zeigt.

Dazu kommt, dass das Studio Refugium Games bisher keinen großen Erfolg vorweisen kann. Frühere Projekte wie Greyhill Incident oder Vacant’s Mine blieben eher unter dem Radar oder wurden durchwachsen aufgenommen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Trotz aller Skepsis bleibt die Idee reizvoll. Ein modernes Spiel im Stil von Bully gibt es aktuell schlicht nicht.

Ob Agefield High diese Lücke wirklich füllen kann, wird sich aber erst zeigen müssen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass Entwickler Refugium Games noch etwas am Spiel feilt und sich der Mut, dieses nischige Genre zu bedienen, am Ende auszahlt. Der Release ist für den Sommer 2026 geplant.

Habt ihr Lust auf ein neues Bully-ähnliches Spiel – oder wirkt das für euch eher wie ein schwacher Ersatz?