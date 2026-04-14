User schraubt das Glas-Panel seines Rechners ab und ersetzt es durch einen 'Superdome' aus 15 Lüftern - kühlt damit seinen PC um satte 20 Grad

So sieht der beeindruckende Superdome aus 15 PC-Lüftern aus (Bild: youtube.com/watch?v=GQsM8AcSzgA).

Eigentlich wollte er aus seinem 3D-Drucker nur einen kleinen, sphärischen Noctua-Lüfter mit vielen noch kleineren Lüftern basteln. Das Ganze ist dann aber irgendwie ein bisschen eskaliert, Noctua hat jede Menge Material geliefert und dann kühlt das wahnwitzige Experiment den PC auch noch um 20 Grad Celsius herunter.

Bastler verpasst seinem PC aberwitziges Superdome-Sidepanel aus 15 Lüftern

Der Mensch hinter dem YouTube-Kanal Major Hardware wurde durch seine Fans auf die Idee gebracht, eine große Version seines rundlichen Lüfters zu basteln, und zwar aus 15 Noctua-Lüftern in Originalgröße. Das hat tatsächlich ganz hervorragend geklappt und sieht nicht nur cool aus, sondern funktioniert.

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Wer seinen PC selbst zusammenbastelt, stößt früher oder später auf die extrem leisen und optisch außergewöhnlich braunen Lüfter von Noctua. Sie verrichten auch in meinem Spiele-PC ihr Tagewerk und haben mittlerweile eine regelrechte Fangemeinde um sich geschart.

Dazu zählt offenbar auch der Bastler von Major Hardware, der noch dazu einen guten Draht zur Marketingabteilung des Lüfter-Herstellers zu haben scheint. Die haben ihm nämlich nicht nur kostenlose Lüfter, sondern gleich auch das Filament für den 3D-Drucker in den richtigen Farben geschickt.

Nach einer ganzen Weile waren die vier Einzelteile dann fertig gedruckt, wurden zusammengesetzt und mit den Lüftern bestückt. Das Kabelmanagement war wohl ein einziger Graus, aber von außen kann sich der Superdome auf jeden Fall sehen lassen. Mit Hilfe von Dampf oder Rauch wird dann auch noch präsentiert, wie gut hier die Luftmassen bewegt werden:

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Last, but not least schließt der Bastler den Superdome dann auch noch an sein Lian Li-Gehäuse an. Dabei stellt er erstaunt fest, dass sein PC im Vergleich zu vorher um satte 20 Grad Celsius kühler im Inneren ist. Es macht in diesem Fall also einen wirklich großen Unterschied.

Wenn ihr das nachbauen wollt, findet ihr hier bei Thingiverse die Daten für den 3D-Drucker.

Aber Achtung! Das Ganze ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Zum Einen fehlen hier Staubfilter, richtig alltagstauglich ist die Konstruktion also nicht. Zum Anderen hatte der PC-Build vorher sowieso schon einen ziemlich fragwürdigen Airflow. Der hätte sich auch schlicht mit einer anderen Lüfterkonfiguration wohl deutlich verbessern lassen.

Falls ihr jetzt also gerade darüber nachdenkt, euch auch so einen Superdome zu basteln: Wahrscheinlich könnt ihr euren PC nicht um so viele Grad nach unten kühlen wie in diesem Fall. Aber spannend und witzig ist das Experiment natürlich trotzdem allemal.

Wie findet ihr den Superdome?