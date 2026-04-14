PC-Fan schnappt sich seinen Opa und gemeinsam starten sie ein wundervolles Projekt: Sie bauen einen 2,5m großen Gaming-Schreibtisch, der wertvoller ist als jedes Hardware-Piece

Der selbstgebaute Schreibtisch kann sich wirklich sehen lassen. (Bild: foolkortneyttv auf Reddit)

Große Schreibtische können schon mal ein kleines Vermögen kosten. Ein Reddit-User hat einen deutlich günstigeren Weg gefunden und dabei auch noch wertvolle Zeit mit seinem Opa verbracht. Und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.

Großer Schreibtisch mit dem Opa gebaut

Der Reddit-User "foolkortneyttv" hat vor wenigen Tagen eine sehr schöne Geschichte aus seinem Leben erzählt. Zusammen mit seinem Opa hat er sich seit Anfang April einen komplett neuen Schreibtisch gebaut, den er jetzt stolz präsentieren kann.

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Er schreibt, dass der Tisch knapp 2,5 Meter lang und etwa 75 Zentimeter tief ist. Sie haben Sperrholzplatten, eine Mahagoni-Beschichtung und seidenmatten Polyurethanlack genutzt. Die Beine hat er einfach von einem alten Schreibtisch genommen.

Besonders cool sind die Aussparungen für Kabel und für die Sitzfläche. Der dunkle, glänzende Look des Tisches sieht extrem hochwertig aus und es ist natürlich ein richtig cooles Projekt, bei dem er viel von seinem Opa lernen konnte.

Den Post findet ihr hier:

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In den Kommentaren finden sich viele User, die begeistert von dem Projekt und von dem Ergebnis sind. Der Tisch sei wirklich gelungen und die Arbeiten wirkten richtig professionell, schreiben einige etwa. Der User "IntrovertMoTown1" kommentiert:

"Sieht toll aus. Schreibtische dieser Größe kosten ein "kleines Vermögen“. Selbst wenn es sich um billige Spanplatten handeln würde, wie sie heutzutage für viele, wenn nicht sogar die meisten Möbel verwendet werden. Außerdem konntest du das Projekt gemeinsam mit deiner Familie umsetzen. Das ist buchstäblich unbezahlbar."

Wie der Poster schreibt, hat er tatsächlich eine ganze Menge dabei sparen können. Das ganze Material hat demnach zusammen gerade mal 140 US-Dollar gekostet, wobei er natürlich das Glück hatte, die alten Schreibtischbeine noch benutzen zu können.

In den Kommentaren gibt es zudem einige User, die ihre eigenen Erfahrungen und Bilder von selbstgebauten Schreibtischen posten. Wer also überlegt, selbst so ein DIY-Projekt zu starten, findet dort viel Inspiration und vielleicht auch wertvolle Tipps.

Wie gefällt euch der Schreibtisch? Habt ihr schon mal ein Möbelstück selbst gebaut?