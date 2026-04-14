Eltern bitten Pokémon-Fans um Hilfe: Das Schiggy ihrer kleinen Tochter muss auf eine „Weltreise“ gehen

Ein verlorenes Schiggy geht vermeintlich auf Weltreise und Redditor "kingengineer" trägt einen Zwischenstopp bei der Polizei in Tokyo bei (Bild: Reddit u/kingengineer)

Das Lieblingskuscheltier ist für kleine Kinder ein ganz besonderer Schatz. Es wird überall mit hingeschleppt, zig-Mal gewaschen und durchlebt so eine ganze Menge, um dem Kind beizustehen. Wenn es dann irgendwann kaputt oder verloren geht, ist das Drama natürlich groß.

So scheint es auch bei der kleinen Lila aus Belgien der Fall zu sein, die ihr liebstes Schiggy-Plüschtier verloren hat und darüber sehr traurig ist. Deswegen haben die Eltern sich etwas überlegt, was so nur mit der geballten Kraft der Internet-Community möglich ist.

Eltern schicken Schiggy mithilfe der Community auf Weltreise, bis das Ersatzplüschtier eintrifft

Die 2-jährige Lila aus Brüssel hat ihr geliebtes Schiggy-Tomy-Plüschtier, das sie sich als erstes Pokémon aus den Generation 1-Startern ausgesucht hat, verloren. Ihre Eltern haben bereits einen Ersatz bestellt, aber natürlich ist die kleine Lila trotzdem traurig, weil es so schnell nicht wieder auffindbar ist. Um diesen Verlust und das neue Plüschtier besser erklären zu können, haben sich ihre Eltern daher die Geschichte ausgedacht, dass Schiggy einfach auf Weltreise sei.

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Damit aber nicht genug. Um diese Story für Lila gehaltvoller und spannender zu gestalten, bitten ihre Eltern auf Reddit (u/Active_Environment34) aktuell darum, ihnen zu helfen. Sie würden sich freuen, wenn Personen, die das gleiche oder ein ähnliches Schiggy-Plüschtier besitzen, damit ein Foto vor einem lokalen Wahrzeichen machen und ihnen eine Nachricht aus der Sicht von Schiggy schicken, die in etwa diesen Aufbau hat:

"Hallo Lila, ich bin in [Ort]... ." und wenn du möchtest, füge hinzu: "... mit meinem Freund [dein Name oder Spitzname]."

Eine Figur, Zeichnung oder sogar nur ein Bild von Schiggy auf einem Bildschirm würde auch schon reichen, um ihnen dabei zu helfen. Es müsse auch nicht mal unbedingt ein bekanntes Wahrzeichen auf dem Bild sein, mitten in der Natur oder zu Hause würde völlig ausreichen. "Es kann überall sein", schreiben die Mutter bzw. der Vater auf Reddit und fügt hinzu:

"Ich würde ihr so ​​gerne zeigen, dass Schiggy eine wundervolle Reise erlebt und überall auf der Welt nette Freunde kennenlernt."

Und tatsächlich sind in kürzester Zeit schon viele Nachrichten von Schiggy samt Foto bei den Eltern eingegangen. Zum Beispiel richtet Schiggy dank Redditor nokrow889 liebe Grüße aus Hogwarts aus, wo es mit seinem neuen Freund Nok etwas gezaubert hat.

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Jemand anderes hat Schiggy auf ein Spielfahrzeug für Kinder gesetzt und geschrieben, dass Schiggy extra Auto fahren lernt, um bald zurück zu sein.

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Und wer kein Schiggy-Plüschi zu Hand hat, behilft sich etwa mit Pokémon Pokopia auf der Switch. Hier zu sehen in einem Flugzeug:

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Und das sind nur ein paar der herzerwärmenden Nachrichten, die der kleinen Lila sicherlich viel Freude bereiten werden (den Rest könnt ihr hier auf Reddit einsehen). Ihre Eltern zeigen sich daher in den Kommentaren nicht nur unglaublich dankbar, sondern überlegen mittlerweile auch, daraus ein Album oder Ähnliches zu basteln. So hätte Lila auch noch mehr davon, wenn sie irgendwann etwas älter sei.

Wie lange es am Ende dauern wird, bis Schiggy von der Weltreise zu seinen anderen Pokémon-Freunden zurückkehrt, wird sich noch zeigen müssen. Durch die vielen Einsendungen könnte sich die kleine Schildkröte vermutlich noch ein paar mehr Stopps gönnen.

Wichtiger Hinweis dazu noch, falls ich eventuell auch noch mitmachen wollt: Es ist jedem selbst überlassen, ob er oder sie seinen eigenen Namen nennt oder Gesicht zeigt. Wie viel Wert die Helfenden auf Privatsphäre legen, sei ihnen selbst überlassen.

Was sagt ihr zu dieser Aktion? Werdet ihr vielleicht sogar selbst mitmachen oder kennt ähnlich liebevolle Aktionen?