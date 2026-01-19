A Knight of the Seven Kingdoms-Sendeplan: Wann kommt Folge 2? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden der neuen GoT-Serie in Deutschland

Wann ihr neue Folgen von A Knight of The Seven Kingdoms bekommt, erfahrt ihr hier. (Bild: HBO Max)

Der Sender HBO Max ist frisch bei uns in Deutschland gestartet und bringt direkt eine von Game of Thrones-Fans heißerwartete Serie: A Knight of the Seven Kingdoms. Wann und wo ihr die Adaption von George R.R. Martins Prequel zu GoT schauen könnt, fassen wir hier zusammen.



Wie viele Folgen umfasst Season 1 von A Knight of the Seven Kingdoms? Insgesamt sind sechs Episoden für die erste Season geplant, die im wöchentlichen Abstand erscheinen. Start ist bei uns der 19. Januar. Die Folgen fallen dabei etwas kürzer als bei den Schwesterserien aus, sind nämlich auf jeweils rund 35 Minuten angelegt.

A Knight of the Seven Kingdoms - Wann kommt Folge 2 auf HBO Max?

Folge 2 von A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 1: 26. Januar

Folge 3 von A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 1: 2. Februar

Folge 4 von A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 1: 9. Februar

Folge 5 von A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 1: 16. Februar

Folge 6 von A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 1: 23. Februar

2:18 A Knight of the Seven Kingdoms: Im neuen Spin-Off von Game of Thrones muss sich ein Heckenritter vor den Targaryens beweisen

Autoplay

In den USA erscheinen die Episoden jeweils schon einen Tag vorher. Dass sie bei uns auf den Folgetag fallen, liegt aber schlicht an der Zeitverschiebung.

Ab welcher Uhrzeit sind die neuen Folgen jeweils verfügbar? Die Episoden erscheinen in den USA jeweils um 10:00 p.m. ET, was bei uns umgerechnet auf 4:00 Uhr morgens am nächsten Tag fällt.

Auf Seite 2 erfahrt ihr außerdem, bei welchen Streaminganbietern ihr A Knight of the Seven Kingdoms überall schauen könnt und wo die Serie in Zukunft noch laufen könnte.