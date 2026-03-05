Ihr dachtet, das Riesenpferd aus Zelda BotW ist groß? Dieses Pferd aus der echten Welt kommt da auf jeden Fall nah dran

Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom lassen euch diverse Pferde zähmen und auf ihnen reiten. Es gibt neben den vielen zufälligen Tieren aber auch einige ganz spezielle Reittiere, die einmalig sind. Das Riesenpferd ist beispielsweise sehr groß und erinnert an Ganondorfs Pferd. Aber so große Pferde sind kein Produkt der Fantasie, es gibt sie wirklich.
"Das Riesen-Pferd ist echt!" – auch außerhalb von Zelda BotW gibt's gigantische Pferde
Normalerweise führt euch eine Nebenquest in Zelda BotW zum gigantischen Riesenpferd, das ihr zähmen sollt. Ihr könnt aber auch einfach zufällig über das wirklich außerordentliche Tier stolpern und es bei einem Stall registrieren lassen. Ihr findet es im Taobab-Grasland in der Nähe des Owa-Daim-Schreins.
Allerdings bekommt ihr es hier mit einem wirklich widerspenstigen Gaul zu tun. Es handelt sich um das am schwierigsten zu zähmende Pferd des ganzen Spiels, das obendrein auch noch sehr scheu ist. Habt ihr es also irgendwann endlich geschafft, euch anzuschleichen und auf seinen Rücken zu schwingen, braucht ihr extrem viel Ausdauer, um es erfolgreich zu besänftigen.
Habt ihr das Riesenpferd einmal gezähmt und registriert, könnt ihr es wie jedes andere Pferd reiten. Allerdings mit einigen Unterschieden: Dieses Pferd hat keinen Sprint und ist insgesamt nicht so schnell wie die schnellsten Pferde des Spiels. Dafür ist es aber das stärkste und widerstandsfähigste Reittier und kann auch im Kampf ordentlich austeilen.
Ihr könnt dem Riesenpferd leider nicht das antike Zaumzeug anlegen und auch nicht die Mähne verändern, wie es bei anderen Pferden geht. Aber dafür lässt es sich zumindest auch in die Spielwelt des Nachfolgers Tears of the Kingdom übertragen.
Falls ihr bisher dachtet, so ein großes Pferd kann es nicht in echt geben, seht euch einmal das hier an:
Der Beitrag wurde auch im Zelda-Subreddit geteilt, und zwar mit der Überschrift "das Riesenpferd ist real". Dem können wir nur zustimmen.
Es gibt tatsächlich solche Pferde in der echten Welt. Es handelt sich dabei entweder um einen Ardenner oder ein Percheron, falls euch die genaue Kaltblüter-Spezies interessiert. Laut einigen Kommentaren soll dieses Pferd hier aber auch etwas übergewichtig sein.
Die Ardenner-Pferde sind ursprünglich klassische Arbeits- oder Zugpferde gewesen, sie wurden also vor einen Wagen oder einen Pflug gespannt, um sie zu ziehen. Dasselbe lässt sich über die Percheron-Züchtung sagen, die laut Wikipedia unter anderem darauf ausgelegt sind, "in tiefem Schlamm auf Äckern voranzukommen".
Daher eben die bullige, massige und große Körperform der Tiere – heutzutage werden sie aber wohl auch für ihr Fleisch gezüchtet.
Unter dem Original-Beitrag haben sich aber auch schon einige Videospiel-Enthusiast*innen versammelt, die nicht nur an Zelda BotW und das Riesenpferd erinnert wurden, sondern auch an Red Dead Redemption 2.
Das hier im Video sichtbare Pferd sehe ihnen zufolge aus wie das Reittier, das Arthur von Hosea bekommt. Auch in Red Dead Online gibt es ein berühmt-berüchtigtes Pferd, das unter anderem durch seine Größe auffällt.
Welches große Pferd aus der Spiele-Welt fällt euch sonst noch ein?
