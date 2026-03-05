PlayStation-Fan lagert jahrelang diese PS2-Special Edition zu Hause und sie ist heute 1.800 Euro wert

Falls ihr noch irgendwo eine Special Edition-Konsole rumfliegen habt, solltet ihr vielleicht mal nachschauen, was das gute Stück heutzutage wert ist.

David Molke
05.03.2026 | 19:27 Uhr

Kommt euch das bekannt vor? Diese PS2-Special Edition ist ordentlich Asche wert (Bild: reddit.comuserMr_zyad). Kommt euch das bekannt vor? Diese PS2-Special Edition ist ordentlich Asche wert (Bild: reddit.com/user/Mr_zyad/).

Echte Fans bewahren nicht nur ihre Lieblingshardware lange auf, sondern auch die Originalverpackung dazu. Wie, euer Keller ist nicht komplett mit uralten Technik-Kartons zugemüllt? Naja, wie dem auch sei: Es kann sich durchaus lohnen, und manche Konsolen sind jetzt echt viel Geld wert.

PS2-Fan zeigt stolz seine Gran Turismo 3-Special Edition, die jetzt ordentlich Asche wert ist

Das gilt natürlich nicht unbedingt für einen Standard-SNES, der schon ordentlich ramponiert ist, eine normale PlayStation der ersten Generation oder eine einfache PS2. Aber sobald wir hier von Special Editions sprechen, wird die Sache schon sehr viel interessanter. Idealerweise natürlich noch unbenutzt und originalverpackt.

Video starten 0:30 Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel

Ungeöffnet scheint diese PS2 in der Gran Turismo 3-Special Edition zwar nicht zu sein. Wertvoll ist sie aber trotzdem. Laut dem stolzen Besitzer wurde die Konsole das letzte Mal im Jahr 2003 zum Spielen benutzt und wird jetzt in einem Setup-Regal präsentiert.

Das ganze Gerät soll sich in sehr gutem Zustand befinden. Laut dem Reddit-User Mr_zyad sind sowohl Batterie als auch Motherboard intakt und laufen ohne Probleme. Wenig überraschend hat er auch die Originalverpackung aufbewahrt, die ihr euch hier ansehen könnt:

Nach kurzer Zeit kommen natürlich die üblichen Fragen in den Kommentaren auf. Eine Person denkt zum Beispiel laut darüber nach, was diese Konsole heutzutage wohl wert sein könnte. Immerhin liegt der Release im Jahr 2001 jetzt schon fast ganze 25 Jahre in der Vergangenheit.

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten: Ein Blick auf die üblichen Verdächtigen in Sachen Preise wie Price Charting macht klar: Mit dieser Konsole könnte durchaus Geld gemacht werden. Allein die Anleitung ist wohl um die 200 US-Dollar wert, nur der Karton knapp 120.

Gebraucht und mit allem Drum und Dran können um die 805 US-Dollar veranschlagt werden. Neu geht es sogar hoch bis zu 1.933 US-Dollar, und wenn die Konsole von einer offiziellen Grading-Agentur bewertet und als in sehr gutem Zustand eingestuft wurde, können wohl sogar über 2.120 Dollar verlangt werden. Was umgerechnet ziemlich genau 1.829 Euro entspricht.

Kleiner Tipp am Rande: Ein Reddit-User merkt an, dass Luftpolsterfolie auf Dauer nicht ideal ist. Die Blasen könnten Spuren hinterlassen. Er arbeite in einem Museum und dort habe man mittlerweile aus diesem Grund aufgehört, Luftpolsterfolie zu benutzen. Besser geeignet sei PE Schaumfolie.

Es sieht aber nicht so aus, als denke dieser Besitzer hier darüber nach, seine liebgewonnene Konsole zu verkaufen. Er hofft aktuell, irgendwann auch noch das GT Force Gran Turismo 3 A-spec-Lenkrad für die PlayStation 2 noch in seiner Originalverpackung zu ergattern, um es neben der dazu passenden Konsole ausstellen zu können.

Was ist euer größter Konsolen- oder Hardware-Schatz?

