LEGO-Fan bestellt zum Black Friday neues Set, jetzt ist Lieferung endlich in der Antarktis angekommen - immerhin war der Versand kostenlos

Sicher durchgefroren, aber endlich angekommen!

Heutzutage sind wir es vielerorts gewohnt, dass Bestellungen im Internet meist am nächsten oder übernächsten Tag bei uns aufschlagen. Selbst zu den Stoßzeiten, wie zum Black Friday oder in der Weihnachtszeit, müssen wir in der Regel nur wenige Tage warten. Anders sieht das hingegen für Leute aus, die in der Antarktis leben.

Wenn "Sofort Lieferbar" für eine Wartezeit von 3 Monaten steht

Er ist als Izzy the Machinist in der Community bekannt. Als der LEGO-Fan vor rund einem Jahr davon berichtete, die Endurance (10335) in der Antarktis zusammengebaut zu haben und das Modell noch mit den passenden Fotos präsentierte, feierten das ziemlich viele Leute.

Vor zwei Tagen meldete er sich mit einem neuen Post und freute sich darüber, dass seine Black Friday-Lieferung von LEGO endlich bei ihm ankam – nach knapp drei Monaten. Dies sei laut ihm aber komplett im Rahmen, Lieferungen benötigen in der Regel mindestens mehrere Wochen und bei dem Ziel ist das auch gar nicht verwunderlich.

1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Autoplay

Izzy the Machinist arbeitet saisonal in der Antarktis als Maschinist und ist bereits seit mehreren Jahren immer wieder in der kalten Region um den Südpol zu Gast. Dass er überhaupt LEGO dorthin bestellen kann, liegt laut seinen Angaben an einem nahegelegenen Army Post Office der USA.

Wie lange die Lieferung genau bis dorthin braucht, hängt von mehreren Faktoren ab, etwa vom Zeitpunkt der Bestellung und von den Flugplänen. Da nutzt auch eine Prime-Mitgliedschaft nichts – eine Same- oder Next-Day-Lieferung ist in der Antarktis keine Option.

Tatsächlich hatte Izzy sogar Glück, dass die Lieferung noch vor der Rückkehr in die Heimat ankam – sonst hätte er wohl noch eine ganze Weile länger warten müssen. Da es sich bei dem gekauften Modell um die Enterprise handelt, können dafür jetzt noch Ersatzsticker bei LEGO geordert werden. Damit sollte er wohl aber noch bis zur Rückkehr warten.

Witzigerweise war der Enterprise noch das GWP (Gift with Purchase) beigelegt, das ein paar Tagen nach Release ausverkauft war. Das Shuttle dürfte damit zu den am spätesten gelieferten GWPs aller Zeiten gehören.

Auch zwei weitere, Set unabhängige GWPs lagen dem Einkauf noch bei, darunter auch ein Kakao-Laden mit Weihnachtsdekoration. Die passt im März zwar nicht mehr sonderlich gut, gegen ein warmes Getränk hat Izzy in der Antarktis aber wohl nichts; und irgendwann ist schließlich wieder Weihnachten.

Wie lange müsst ihr in der Regel auf eure Pakete warten und hat eine Lieferung bei euch schon mal (unerwartet) mehrere Monate gedauert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!