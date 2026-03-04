Marathon startet morgen: Release-Uhrzeit und weitere Infos zum Launch im Live-Ticker

1:56 Marathon: Neuer Trailer verrät das Release-Datum für den Bungie-Shooter

Autoplay

Marathon sollte eigentlich schon im letzten Jahr erscheinen, nach einer Verschiebung ist es Anfang März nun endlich soweit. Der Extraction-Shooter von Bungie geht an den Start und bei uns findet ihr alle wichtigen Infos zum Release.

Live-Ticker zum Release von Marathon

17:00 Uhr Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Morgen erscheint Marathon und bis es soweit ist, werde ich (Tobi) euch mit den wichtigsten Infos zum Launch auf dem Laufenden halten. Viel Spaß!

Datum: 5. März 2026

5. März 2026 Uhrzeit: 19:00 Uhr deutscher Zeit

19:00 Uhr deutscher Zeit Systeme: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Downloadgröße: 23,27 GB (PS5), 24,60 GB (Xbox Series), ca. 52 GB (PC)

Gibt es einen Preload? Ja! Während es für den am Montag zu Ende gegangenen Server Slam keinen Preload gab, könnt ihr die erforderlichen Dateien für das "richtige" Spiel bereits vorab herunterladen. Der Preload sollte auf allen Plattformen bereits verfügbar sein.

Wichtiger Reminder nochmal: Marathon ist KEIN Free2Play-Spiel, sondern kostet in der Basisversion knapp 40 Euro. Es wird auch keine kostenlose Probierversion oder Demo geben. Wenn ihr Marathon spielen wollt, müsst ihr dafür also bezahlen.

22:25 So viele Probleme - Und trotzdem hat es irgendwie was

Was ist Marathon für ein Spiel?

Marathon ist ein Multiplayer-Extraction-Shooter mit PvPvE-Fokus, ähnlich Arc Raiders, allerdings aus der Egoperspektive. Eine Solo-Kampagne gibt es nicht.

Ihr werdet in Dreierteams – wahlweise auch solo – auf einer Map ausgesetzt, sucht nach wertvollen Zielen (z.B. Datenkernen) und besserer Ausrüstung und müsst diese an einem von mehreren Extraktionspunkten auf der Map sichern.

Mehr Infos zum Spiel, den unterschiedlichen Klassen und auch den Editionen von Marathon bekommt ihr in meinem Übersichtsartikel:

Ende Februar wurde eine Probephase ("Server Slam") abgehalten, in der einige Inhalte des Spiels kostenlos ausprobiert werden konnten. Und die zeigte neben einigen Stärken des Spiels (z.B. das Gunplay) vor allem auch gnadenlose Schwächen, etwa das unübersichtliche User Interface und die generelle Einstiegshürde.

Bungie hat zwar Besserung versprochen, wieviel davon aber direkt zum Launch oder kurz danach tatsächlich implementiert sein wird, bleibt abzuwarten.