Live

Marathon startet morgen: Release-Uhrzeit und weitere Infos zum Launch im Live-Ticker

Bungies Extraction-Shooter kommt am 5. März für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC raus. Bei uns bekommt ihr alle relevanten Infos zum Release.

Tobias Veltin
04.03.2026 | 16:55 Uhr

Video starten 1:56 Marathon: Neuer Trailer verrät das Release-Datum für den Bungie-Shooter

Marathon sollte eigentlich schon im letzten Jahr erscheinen, nach einer Verschiebung ist es Anfang März nun endlich soweit. Der Extraction-Shooter von Bungie geht an den Start und bei uns findet ihr alle wichtigen Infos zum Release.

Live-Ticker zum Release von Marathon

Mittwoch, 04.03.2026

17:00 Uhr

Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Morgen erscheint Marathon und bis es soweit ist, werde ich (Tobi) euch mit den wichtigsten Infos zum Launch auf dem Laufenden halten. Viel Spaß!

Die wichtigsten Daten zum Marathon-Launch

  • Datum: 5. März 2026
  • Uhrzeit: 19:00 Uhr deutscher Zeit
  • Systeme: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC
  • Downloadgröße: 23,27 GB (PS5), 24,60 GB (Xbox Series), ca. 52 GB (PC)

Gibt es einen Preload? Ja! Während es für den am Montag zu Ende gegangenen Server Slam keinen Preload gab, könnt ihr die erforderlichen Dateien für das "richtige" Spiel bereits vorab herunterladen. Der Preload sollte auf allen Plattformen bereits verfügbar sein.

Wichtiger Reminder nochmal: Marathon ist KEIN Free2Play-Spiel, sondern kostet in der Basisversion knapp 40 Euro. Es wird auch keine kostenlose Probierversion oder Demo geben. Wenn ihr Marathon spielen wollt, müsst ihr dafür also bezahlen.

Video starten 22:25 So viele Probleme - Und trotzdem hat es irgendwie was

Was ist Marathon für ein Spiel?

Marathon ist ein Multiplayer-Extraction-Shooter mit PvPvE-Fokus, ähnlich Arc Raiders, allerdings aus der Egoperspektive. Eine Solo-Kampagne gibt es nicht.

Ihr werdet in Dreierteams – wahlweise auch solo – auf einer Map ausgesetzt, sucht nach wertvollen Zielen (z.B. Datenkernen) und besserer Ausrüstung und müsst diese an einem von mehreren Extraktionspunkten auf der Map sichern.

Mehr Infos zum Spiel, den unterschiedlichen Klassen und auch den Editionen von Marathon bekommt ihr in meinem Übersichtsartikel:

Marathon: Release-Termin, Beta-Phase und alle weiteren Infos zum neuen Bungie-Shooter
von Tobias Veltin
Marathon: Release-Termin, Beta-Phase und alle weiteren Infos zum neuen Bungie-Shooter
Marathon-Spieler regen sich über eine Sache im Extraction-Shooter ganz besonders auf - Bungie sagt: "Wir planen, das zu überarbeiten"
von Tobias Veltin
Marathon-Spieler regen sich über eine Sache im Extraction-Shooter ganz besonders auf - Bungie sagt: Wir planen, das zu überarbeiten

Ende Februar wurde eine Probephase ("Server Slam") abgehalten, in der einige Inhalte des Spiels kostenlos ausprobiert werden konnten. Und die zeigte neben einigen Stärken des Spiels (z.B. das Gunplay) vor allem auch gnadenlose Schwächen, etwa das unübersichtliche User Interface und die generelle Einstiegshürde.

Bungie hat zwar Besserung versprochen, wieviel davon aber direkt zum Launch oder kurz danach tatsächlich implementiert sein wird, bleibt abzuwarten.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Marathon

Marathon

Genre: Shooter

Release: 05.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Marathon startet morgen: Release-Uhrzeit und weitere Infos zum Launch im Live-Ticker

vor 4 Stunden

Marathon erklärt, wie die Content-Seasons funktionieren - und eine Entscheidung dürfte nicht allen gefallen

vor einem Tag

Marathon hat so viele Probleme - Und trotzdem hat es irgendwie was

vor 2 Tagen

"Suchst du eine Crew?": Marathon-Spieler läuft nichtsahnend über eine Map - plötzlich meldet sich eine gruselige CPU-Stimme über Funk, die ihn ins Verderben locken will

vor 3 Tagen

143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten?
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Diabolischer Pokémon TCG-Fan baut beeindruckende Giratina-Skulptur, indem er etliche Pokémon-Karten einfach zerschneidet

vor 9 Minuten

Diabolischer Pokémon TCG-Fan baut beeindruckende Giratina-Skulptur, indem er etliche Pokémon-Karten einfach zerschneidet
Der beste Controller, den ich je hatte, ist genial, weil er eine Sache anders macht - und das supergünstig!

vor 10 Minuten

Der beste Controller, den ich je hatte, ist genial, weil er eine Sache anders macht - und das supergünstig!
Ich wusste nicht, dass ich eine Pferde-Sim in der Mongolei des 13. Jahrhunderts brauche, aber Legend of Khiimori hat mich überzeugt

vor 12 Minuten

Ich wusste nicht, dass ich eine Pferde-Sim in der Mongolei des 13. Jahrhunderts brauche, aber Legend of Khiimori hat mich überzeugt
Crimson Desert Test: An diesem Datum und zu dieser Uhrzeit erscheint unser Review zum Open World-Action-Adventure   1

vor 37 Minuten

Crimson Desert Test: An diesem Datum und zu dieser Uhrzeit erscheint unser Review zum Open World-Action-Adventure
mehr anzeigen