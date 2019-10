Aladdin- & König der Löwen-Remaster erscheinen als echte Retro-Module

Disney bringt die 2D-Klassiker Aladdin und König der Löwen nochmal als Remaster auf den Markt. Die Titel erscheinen am 29. Oktober für die Nintendo Switch, die Xbox One und die PS4. Allerdings kommen beide Spiele auch nochmal in besonderen physischen. Die gibt es zum Einen einfach 'nur' mit Anleitung und einer Verpackung im Retro-Stil. Zum Anderen existieren aber auch Fassungen, die sogar echte und voll funktionsfähige Spiele-Module für die Original-Konsolen beinhalten.

König der Löwen & Aladdin feiern Remaster-Comeback auf PS4, Xbox One & Switch

Das steckt in den Remastered-Fassungen von Aladdin und König der Löwen:

Beide Spiele erstrahlen in Full HD und einer Auflösung von 1080p

Seitenverhältnisse lassen sich anpassen

Alle Versionen enthalten: Beide Konsolen-Fassungen, Handheld- und neue "Final Cut"-Version von Aladdin mit Schwierigkeitsgrad-Anpassungen & Bugfixes

In Game-Rewind: Ihr könnt zurückspulen

Interaktiver Watch-Modus: Ihr könnt Walkthroughs im Spiel schauen und jederzeit selbst spielen

Freies Speichern

Museums-Feature zeigt Hintergründe

Soundtrack

Seht euch den Trailer an:

Sogar mit Modulen: Diverse physische Retro-Versionen erhältlich

Für Sammler & Nostalgiker: Aladdin und König der Löwen erscheinen für die Nintendo Switch in vielen verschiedenen physischen Retro-Editionen. Da wäre zum Beispiel die limitierte Retro Edition Box, die ein exklusives Poster, Retro-Verpackung, -Anleitung und vieles mehr bietet. Fast dasselbe gilt für die Retro Edition Clamshell, die aber nochmal eine andere Packung umfasst.

Das Higlight: Die Original-Module. Sowohl Aladdin als auch König der Löwen könnt ihr theoretisch ebenfalls als Legacy-Cartridge ergattern. König der Löwen wird als funktionierendes SNES-Modul unters Volk gebracht und Aladdin gibt es als Sega Mega Drive-Kassette. Beide sind jeweils auf 4500 Stück limitiert.

Hier könnt ihr die iam8bit-Fassungen vorbestellen, aber das König der Löwen-Modul ist bereits ausverkauft.

Wenn ihr wissen wollt, warum König der Löwen eigentlich so schwierig war, findet ihr hier die Antwort.

Wie findet ihr die Idee, funktionierende Original-Module der Remastered-Versionen zu veröffentlichen?

Der König der Löwen ansehen