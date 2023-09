Alan Wake 2: Im Grafikkracher kehrt ein alter Bekannter aus Control zurück, den ihr alle kennt

Alan Wake 2 bringt ein bekanntes Gesicht aus Control zurück.

Am 27. Oktober erscheint mit Alan Wake 2 endlich die lange herbeigesehnte Fortsetzung zu Remedys Mystery-Thriller aus dem Jahr 2010. Die knüpft aber nicht nur an die packende Geschichte des Schriftstellers aus Teil eins an, sondern bringt auch noch ein bekanntes Gesicht für alle Control-Fans mit. Aber keine Sorge: Falls ihr beide Spiele nicht gezockt habt, solltet ihr kein Problem haben, mit Alan Wake 2 neu einzusteigen.

Über diesen Charakter dürften sich Control-Fans freuen

Wir haben durch die Trailer zum neuen Mystery-Thriller bereits erfahren, was uns ganz grob im Spiel erwartet. Kürzlich sind gleich 11 Minuten Gameplay erschienen. Besonders spannend war dabei der Auftritt eines so kauzigen wie beliebten Charakters – und Auftritt ist hier ganz wörtlich zu sehen, denn "Hausmeister" Ahti schmettert auf der Bühne einen finnischen Song.

Hier könnt ihr euch selbst an seinem Gesang erfreuen (ab 0:45):

Die Szene ist ein witziges Easter Egg, in der neben Ahti auch die neue Mitprotagonistin, FBI-Agentin Saga Anderson, vorkommt. Sie betritt ein eher spärlich besuchtes Küsten-Café in dem der besondere Hausmeister seine Performance darbietet und will eigentlich gerade mit den Umstehenden reden, wird aber von einer Zuhörerin zurechtgewiesen:

Ahti ist mitten in seiner Show!

Darauf fragt sich die Protagonistin, ob sie die erste FBI-Agentin ist, die zum Schweigen gebracht wird. Danach gibt es einen Szenewechsel. Wer Control gespielt hat, dürfte sich bei dieser Rückkehr sicher gefreut haben, schließlich ist Ahti ein wichtiger Bezugspunkt, während wir durchs "Älteste Haus" irren; auch wenn der Charakter die meisten von uns selbst oft verwirrt. Ob er aber neben der musikalischen Performance eine Rolle in Alan Wake 2 spielt, bleibt offen.

Das erwartet uns in Alan Wake 2

Dass Alan Wake erstmals für die Xbox360 erschienen ist, liegt bereits über zehn Jahre zurück, aber Schöpfer Sam Lake hat bereits versichert, dass der neue Titel auch Neulinge abholen soll. Das liege genau an der erwähnten Person, Saga Anderson, für die als Agentin das Übernatürliche auch fremd und ungewohnt ist und die es mit uns erst mal erkunden muss.

Ein alter Hase ist dagegen der namensgebende zweite Held Alan Wake, der ebenfalls zurückkehrt. Beide sind spielbare Figuren und haben ihre eigene Storylinie. Zudem wird das Sequel stark filmisch inszeniert sein und zwischen Liveaction und animierter Grafik hin- und herwechseln.

Der Ausgangspunkt der Geschichte sind Ritualmorde in einer Kleinstadt, zu der Saga Anderson hinzugezogen wird. Das Gameplay wird dieses Mal mehr in Richtung Survival-Horror verschoben, enthält aber auch klassische Detektivarbeit.

Was haltet ihr von Ahtis Auftritt? Freut ihr euch über das Wiedersehen?