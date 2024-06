In One Piece gibt es eine 'Fake'-Strohhutpiratenbande - und das ist aus ihr geworden

Die Betrüger hinter den "Fake"-Strohhutpiraten haben sich nicht sonderlich Mühe gegeben beim der Imitation. (Bild: © Toei Animation)

Es ist wirklich bemerkenswert, welch großen Namen sich die Strohhutpiraten in der Welt von One Piece gemacht haben. Nicht nur die Marine ist hinter Ruffy und seinen Freunden her, auch alle möglichen Piratengruppen sind dem Gummi-Helden dicht auf den Fersen.

Ruffy hat sich über die Zeit in One Piece viele Freunde und Feinde gemacht.. Von Gruppen, die den Strohhüten an den Kragen wollen, bis hin zu einer Großflotte an Verbündeten, hat der junge Pirat jede Menge Personen getroffen. Dazu gehört auch eine kleine Gruppe, die sich für ihn und seine Truppe ausgegeben hat. In diesem Beitrag findet ihr alle wichtigen Informationen zu allen Mitgliedern der „Fake”-Strohhutpiraten, wer sie wirklich sind und was sie aktuell zur Egghead-Arc treiben.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten gibt es kleinere Spoiler zu den jetzigen Ereignissen mit Dr. Vegapunk in der Egghead-Arc von One Piece.

Die “falschen” Strohhutpiraten

Demalo Black (Fake-Ruffy)

Demalo Black gibt sich für Ruffy aus. Er hat sogar an die Narben gedacht, auch wenn eine an der falschen Stelle ist. (Bild: © Toei Animation)

Demalo Black war der Kapitän der Nachahmer und gab sich für Monkey D. Ruffy aus, um von dessen Reputation zu profitieren. Später wurde er von Sentomaru festgenommen und fing an, sich für Eustass Kid auszugeben.

Gegenwärtig befindet sich Black mit Drip, Turco und Manjaro in einer Zelle in der G-4 Marinebasis. Dort hören sie sich gemeinsam die weltweite Übertragung von Dr. Vegapunk während des Egghead-Vorfalls an.

Manjaro (Fake-Zorro)

Manjaro hat bei seiner Imitation von Zorro immerhin an die Ohrringe und die grünen Haare gedacht. (Bild: © Toei Animation)

Manjaro war ein ganz besonderes Crewmitglied, das sich für Lorenor Zorro ausgegeben hat. Als sich die Crew aufgelöst hatte und neu formierte, nahm er die falsche Identität des Kid-Piraten Heat an. Auch er wurde später wie Black festgenommen und befindet sich derzeit in der G-4 Marinebasis.

Chocolat (Fake-Nami)

Chocolat trifft Nami in einer Paar und bedroht sie sogar. Große Gemeinsamkeiten haben die beiden jedoch nicht. (Bild: © Toei Animation)

Chocolat war die Nami der falschen Strohhutpiraten. Sie hatte allerdings kaum Ähnlichkeiten mit der echten Navigatorin der Strohhutpiraten, besaß aber ähnlich wie sie das gleiche Tattoo auf der linken Schulter.

Chocolats aktueller Zustand und Standort sind nach dem Aufbruch von Caribou und seiner Crew, um die echten Strohhüte zu jagen, nicht bekannt .

Mounblutain (Fake-Sogeking/Lysop)

Unterschiedlicher können sie nicht sein! Mounblutain hat immerhin an die Maske von Sogeking gedacht, auch wenn die etwas anders aussieht als die des echten Sogeking. (Bild: © Toei Animation)

Mounblutain hat die Rolle von Sogeking übernommen und sich als Strohhutpirat ausgegeben, um für Angst und Schrecken zu sorgen. Als seine wahre Identität aufgedeckt wurde, entpuppte er sich als großer Angsthase und flehte um sein Leben.

Genau wie bei Chocolat ist sein aktueller Standort und sein Zustand nicht bekannt.

Drip (Fake-Sanji)

Drip besitzt die gleiche Kleidung wie Sanji und hat sogar eine kringelnde Augenbraue wie der Chefkoch. (Bild: © Toei Animation)

Drip war ein großer Mann mit spitzem Kiefer. Er hatte sich für Sanji ausgegeben und trug genau wie der echte Schiffskoch und Kämpfer einen Anzug. Von allen Nachahmern kommt Drip am ehesten an das originale Strohhut-Mitglied ran.

Genau wie andere aus der “Fake”-Crew wurde er von der Marine festgenommen und sitzt mit Black, Turco und Manjaro in einer Zelle.

Nora Gitsune (Fake-Chopper)

Nora Gitsune ist im Vergleich zu Chopper, der ein Rentier darstellen soll, ein Fuchs. Da haben die falschen Strohhüte etwas daneben gegriffen. (Bild: © Toei Animation)

Nora war das Maskottchen der Gruppe und sollte die Rolle von Chopper in der falschen Crew übernehmen. Dem kleinen Fuchs war nicht bewusst, dass der echte Chopper der Schiffsarzt der Strohhüte war und durch die Teufelsfrucht Hito Hito no Mi menschenähnliche Charakterzüge entwickelt hatte.

Nora Gitsune wurde von der Crew ausgestoßen, als diese auf den echten Chopper traf und ihn fangen wollte. Seitdem ist Nora nicht mehr aufgetaucht.

Cocoa (Fake-Robin)

Im Vergleich zu Nico Robin ist Cocoa etwas kleiner. (Bild: © Toei Animation)

Cocoa ist diejenige in der Crew, die Nico Robin darstellen soll. Im Vergleich zur echten Robin ist Cocoa etwas kleiner,trägt ihre Haare aber in einem ähnlichen Stil wie das echte Vorbild. Sie erwies sich spätestens in dem Moment als grausame Frau, als sie Nora einen Tritt gab – nachdem entschieden wurde, dass der Fuchs keinen Nutzen mehr für die Crew hatte. Cocoa unterstützte Blacks Ambitionen, der König der Piraten zu werden.

Sie wurde während der Sabaody Arc von Männern in Schwarz entführt. Es ist nicht bekannt, was die Entführer mit ihr gemacht haben und ob ihre wahre Identität aufgeflogen ist.

Turco (Fake-Franky)

So wie Turco aussieht, könnte Franky aussehen, wenn er sehr alt wird. (Bild: © Toei Animation)

Auch die Rolle von Franky wurde bei den falschen Strohhüten bekleidet – von einem Mitglied namens Turco. Er war groß, dünn und hatte einen langen Hals mit dicken Lippen sowie kein deutlich erkennbares Kinn. Er trug stets ein T-Shirt mit Blumenmuster. Abseits seiner blauen Haare und der Sonnenbrille hatte er kaum Ähnlichkeiten mit dem echten Franky.

Als sich die Gruppe später auflöste und neu formierte, nahm er die falsche Identität des Kid-Piraten Wire an und gibt sich seitdem für ihn aus.

Weitere nennenswerte Mitglieder der falschen Strohhutpiraten, die jedoch niemanden der echten Strohhüte imitiert haben:

Caribou und Coribou

Coribou (links) und Caribour (rechts) sind den falschen Strohhüten auf dem Leim gegangen und auf dem Betrug reingefallen. (Bild: © Toei Animation)

Die Gebrüder Caribou und Coribou sind zwei Piraten, die sich durch ihre Gräueltaten gegenüber der Marine einen großen Namen gemacht haben. Sie waren nur für eine kurze Zeit Teil der falschen Strohhutpiraten, da sie die Gruppe für die echten Strohhüte hielten.

Als Rache dafür, dass Caribou und sein Bruder hinters Licht geführt wurden, wollte Caribou den Rest der Mitglieder lebendig begraben. Als sie um ihr Leben flehten, beschimpfte er sie, verschonte sie aber. Coribou, der jüngere Bruder, hingegen hatte nicht sehr viel Mitgefühl für den Betrug und tat das, was sein großer Bruder vorhatte, aber letzten Endes nicht getan hatte.

Einige der Mitglieder haben den Angriff von Caribou überlebt. Der Status der anderen ist unbekannt.

Albion

Albion wurde ebenfalls von den falschen Strohhüten getäuscht und zeigt sich äußerlich verärgert darüber. (Bild: © Toei Animation)

Albion ist den falschen Strohhüten ebenfalls auf den Leim gegangen und hatte sich ihnen angeschlossen, ohne zu wissen, dass sie Betrüger waren. Als er dann realisierte, wer der falsche Ruffy in Wirklichkeit war, war er sehr verärgert. Er ging so weit, dass er Black ein Stück Dreck, das nur mickrige 26 Millionen Berry wert war, nannte.

Albion gehörte zu den Piraten, die der Festnahme durch die Marine entkommen konnten.

Lip Doughty

Lip Doughty mit seinen prominente Lippen, die sein Markenzeichen sind. (Bild: © Toei Animation)

Über Lip Doughty ist nicht viel bekannt. Sentomaru hat jedoch ausgesagt, dass er dumm genug war, auf den Betrug der falschen Strohhüte hereinzufallen. Es ist anzunehmen, dass Lip sehr stark war, da er es bis zum Sabaody Archipel geschafft hat. Auch Black selbst hatte angemerkt, dass es keinen Sinn ergab, gegen die Pacifistas zu kämpfen, da sie Lip in nur Sekunden schlagen konnten.

Auch Lip Doughty wurde später von Sentomaru festgenommen.

Wer ist euer Favorit von den falschen Strohhüten und wünscht ihr euch die Rückkehr dieser abgedrehten Gruppe in One Piece?