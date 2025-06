Once Human - Alle Codes im Juni 2025

Hier sind alle Codes für Once Human, die ihr aktuell bekommt.

Das kostenlose Koop-Spiel Once Human ist der neue Star am Survival-Himmel und vor Kurzem auf Steam, iOS und Android durchgestartet. Für den Survival-Titel gibt es regelmäßig Codes, die euch diverse Goodies und Bonis fürs Abenteuer liefern – hier findet ihr alle aktiven Codes.

Once Human Codes - Juni 2025

Alle aktiven Codes, die ihr einlösen könnt:

td6jfm4y6n – 1x Stardust Energy Drink, 2x Activator, 5x Butterfly's Emissary Crate NEU

– 1x Stardust Energy Drink, 2x Activator, 5x Butterfly's Emissary Crate XCX3R4DHKA – 1.000x Starchrom NEU

– 1.000x Starchrom RHM4TK3E6E – 1.000x Starchrom NEU

– 1.000x Starchrom OHS10521 – 1.000x Starchrom NEU

– 1.000x Starchrom MP3H4X643R – 1.000x Starchrom NEU

zuletzt aktualisiert und überprüft am 03. Juni 2025

Wie löse ich Codes in Once Human ein?

Die Codes in Once Human einzulösen, ist keine große Kunst. Geht dabei einfach wie folgt vor:

Startet das Spiel Once Human

Drückt ESC und öffnet die Shop Event-Seite

geht zum Event-Tab

wählt hier "Redeem Code" an der rechten unteren Bildschirmecke aus oder drückt die X-Taste

den gewünschten aktiven Code copy-pasten und in die Text-Box einfügen

Glückwunsch, anschließend könnt ihr euch entsprechende Belohnungen sichern

Wenn ihr den entsprechenden Code erfolgreich eingelöst habt, dann findet ihr eure Belohnungen in eurem Rucksack.

Mehr zu Once Human seht ihr übrigens im unteren Trailer:

1:00 Once Human: Neues Koop-Survivalspiel verrät sein Release-Datum im Trailer

Once Human ist ab sofort auf PC via Steam sowie für iOS und Android verfügbar.

Wichtige Info: Once Human ist kostenlos und setzt zur Refinanzierung auf einen Ingame-Shop.

In Once Human schlüpft ihr in die Rolle eines Verbliebenen schlüpft, der sich in einer albtraumhaften Umgebung voller kosmischen Horrors behaupten muss. Dabei kämpft ihr nicht nur gegen Monster, sondern sammelt auch Ressourcen und erkundet die Spielwelt.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Zockt ihr fleißig Once Human? Wie gefällt euch das MMMO bisher? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.