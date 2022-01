Activision Blizzard-Deal: Diese Studios und Franchises kauft sich Xbox ein

Wenn man überlegt, welche Spiele zu Activision Blizzard gehören, fallen vielen wahrscheinlich direkt Call of Duty oder World of Warcraft ein. Aber tatsächlich gehören dem Publisher-Riesen noch viele andere Franchises und Studios. Wir listen für euch auf, was beim Abschluss des Activision-Deal von Microsoft zu Xbox gehört.

Das ist der Deal: Microsoft hat angekündigt, dass sie Activision Blizzard kaufen werden. Insgesamt soll dieses Vorhaben dem Tech-Giganten knapp 70 Milliarden US-Dollar kosten. Bis 2023 soll der Deal final abgeschlossen werden und dann gehört der gesamte Publisher mit allen Studios und Videospielserien Microsoft. Mehr zum Aufkauf findet ihr hier:

Diese Videospiel-Reihen gehören in Zukunft Microsoft

Das wichtigste für Videospiel-Fans an dem Deal von Microsoft wird sein, welche Reihen denn jetzt alles bei Xbox liegen werden. Wir fassen für euch alle zusammen:

Assault Heroes

Blackthorn

Bubble Witch Saga

Cabela-Spiele (Off Road-Racing, Jagdsimulatoren)

Call of Duty

Candy Crush Saga

Crash Bandicoot

Dark Reign

Diablo

Empire Earth

Farm Heroes Saga

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Hearthstone

Hexen

King's Quest

Overwatch

Pitfall

Police Quest

Quest for Glory

Rock N' Roll Racing

Skylanders

Soldier of Fortune

Space Quest

Spyro

StarCraft

SWAT

The Lost Vikings

Tony Hawk's Pro Skater

Warcraft

Zork

Game Pass platzt aus allen Nähten: Wer diese Liste sieht und Mitglied beim Xbox Game Pass ist, darf sich freuen. Die meisten dieser Spiele und noch vieles mehr wird Microsoft nach und nach im Abo-Service anbieten. Zusätzlich dazu könnte es auch sein, dass ältere Titel vom FPS-Boost profitieren werden. Was das ist, lest ihr hier:

Diese Studios sind bald ein Teil von Xbox

Zu dem Deal holt sich Microsoft aber nicht nur die Rechte an den Reihen sondern auch deren Entwicklerstudios mit ins Boot. Dazu zählen auch einige Größen der Videospielwelt wie Infinity Ward (Call of Duty) oder Blizzard (Diablo).

Alle Studios auf einen Blick:

Beenox (Crash Team Racing: Nitro-Fueled)

(Crash Team Racing: Nitro-Fueled) Blizzard Entertainment (Diablo, Warcraft, Overwatch)

(Diablo, Warcraft, Overwatch) High Moon Studios (Deadpool, Transformers)

(Deadpool, Transformers) Infinity Ward (Call of Duty: Modern Warfare)

(Call of Duty: Modern Warfare) King (Candy Crush Saga)

(Candy Crush Saga) Raven Software (Call of Duty)

(Call of Duty) Sledgehammer Games (Call of Duty: Vanguard)

(Call of Duty: Vanguard) Toys for Bob (Crash Bandicoot 4, Skylanders, Spyro)

(Crash Bandicoot 4, Skylanders, Spyro) Treyarch (Call of Duty Black Ops)

Welche Studios sonst noch zu Microsoft gehören, lest ihr hier:

Was genau mit den Studios von Activision Blizzard unter Microsoft passieren wird, ist derzeit noch nicht klar. Eine Entlassung von Mitarbeiter*innen oder gar Schließung wird sehr wahrscheinlich nicht oder maximal in Einzelfällen passieren. Bei der Übernahme von Bethesda zumindest hat Microsoft am grundsätzlichen Kurs Studios nichts geändert.

