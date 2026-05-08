Glückspilz sucht bei Eltern eigentlich nur "verlorenen" Teil seiner alten Game-Boy-Sammlung - und findet goldenen Hardware-Schatz, der heute bis zu 2000 Euro wert ist

Dieser Nintendo-Fan fand bei seinen Eltern eine überraschend große Game Boy-Sammlung vor.

Hach ja, Dachboden-Funde – oder eher gesagt "Elternhaus-Funde" – lassen uns oft in Nostalgie schwelgen. Dieser hier besonders: Ein Nintendo-Spieler wollte bei seinen Eltern nach eigenen Angaben eigentlich nur nach dem "verlorenen Teil" seiner alten Game Boy-Sammlung schauen. Was er letztendlich fand, entpuppte sich aber als echter Retro-Schatz.

25 Spiele, mehrere Game Boys und diverses Zubehör - Fund im Elternhaus entpuppt sich als Nintendo-Goldgrube

Redditor "ash_274" zeigte seinen Fund vor Kurzem im Gameboy-Subreddit, darunter einige "unerwartete Überraschungen", wie der Nintendo-Fan selbst schreibt:

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So hat "ash_274" nicht nur zwei Game Boys ausgegraben, sondern auch etwa 25 Spiele und diverse Peripherie-Geräte. Nach Angaben des Users funktioniert dessen alter (vergilbter) Game Boy sogar noch, der transparente (zu sehen auf Bild 1) hingegen nicht mehr.

Zu den gefundenen Game Boy-Klassikern gehören unter anderem:

Tetris + Tetris 2

Space Invaders

Pacman

Yoshi

Monopoly

Zelda: Link's Awakening

0:20 Das sind die Boot-Animationen von Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance

Autoplay

Ebenfalls Teil der Sammlung sind mehrere Game & Watch- und Game Boy Mini Classic-Geräte sowie ein Game Boy Printer.

Der große Star des Aufgebots ist aber eine goldene Sonderedition der Game Boy Camera. Letztere war standardmäßig in Farben wie rot oder blau erhältlich. In den USA wurde über das offizielle Nintendo Power Magazin im Rahmen eines Punkteprogramms allerdings eine streng auf 2000 Exemplare limitierte "The Legend of Zelda"-Edition der Cam angeboten.

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Wer genug "Power-Punkte" sammelte, konnte sich dieses goldene Prachtstück sichern, was "ash_274" nach eigenen Angaben im Jahr 1997 gelungen ist. In einem anderen Reddit-Post, den wir oben für euch eingebettet haben, könnt ihr euch die goldene Zelda-Cam genauer anschauen.

Heute ist das Teil je nach Zustand übrigens richtig Asche wert. Wie wir auf Pricecharting.com sehen können, wurde die Camera 2024 mal für 2500 US-Dollar (circa 2100 Euro) verkauft. Andere Exemplare gingen in der Vergangenheit zu Preisen von 500 bis 1300 US-Dollar über die Ladentheke.

Wie groß ist eure alte Game Boy-Sammlung?