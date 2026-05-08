Pokémon Pokopia-Fan baut gigantischen unterirdischen Sicherheitstrakt, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt

Pokémon Pokopia bietet sich an, um dort abgefahrene Bauwerke aus dem Boden zu stampfen. Aber dieses elaborierte Hochsicherheitsgefängnis unter Tage schlägt dem Fass den Boden aus.

Profilbild von David Molke

David Molke
08.05.2026 | 17:00 Uhr

Dreimal dürft ihr raten, welches Pokémon hinter all den Türen, Gängen und Sicherheitsvorkehrungen eingesperrt ist. Dreimal dürft ihr raten, welches Pokémon hinter all den Türen, Gängen und Sicherheitsvorkehrungen eingesperrt ist.

Manche Menschen spielen Pokémon Pokopia einfach entspannt und bauen nette Kleinigkeiten. Andere übertreiben komplett und lassen ihre Kreativität völlig von der Leine. Diese Person hier hat zum Beispiel ein extrem abgefahrenes wie umfangreiches Labyrinth unter der Erdoberfläche gebaut, um Pantimos wegzusperren.

Dieses unterirdische Pokémon Pokopia-Gefängnis scheint einfach kein Ende zu nehmen

Je länger das Video dieses Baumiesters geht, desto mehr steigert sich das ungläubige Staunen. Hier wurden wirklich unzählige Gänge in die Erde getrieben, diverse Fahrstühle installiert, Sicherheitsschleusen eingerichtet und generell einfach Unglaubliches geleistet.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Wir können über zwei Minuten dabei zusehen, wie der Fan uns immer weiter in die Tiefen seines unterirdischen Labyrinths führt. Dabei steigt er mehrfach in einen Fahrstuhl, um noch weiter nach unten zu gelangen und präsentiert diverse Überwachungs-Anlagen, die ihresgleichen suchen. Wir haben so etwas jedenfalls noch nicht innerhalb von Pokémon Pokopia gesehen.

Hier könnt ihr euch ansehen, was wir meinen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Ganze endet dann mit einem Gefängnisraum für Pantimos, das Pantomimen-Pokémon. Das ist schon seit geraumer Zeit zu einem Meme geworden und viele Pokopia-Spieler*innen machen sich seit dem Release einen Spaß daraus, das für viele unheimliche Pokémon ein- oder wegzusperren.

Die Community feiert das elaborierte Labyrinth und Hochsicherheitsgefängnis. Insbesondere Mechanismen wie die Lava-Sicherheitsschleuse stoßen auf große Begeisterung. Bei vielen Fans von Pokémon Pokopia scheint es aber auch quasi Entsetzen darüber auszulösen, was alles möglich ist – und auf welchem niedrigen Level sie selbst im Vergleich dazu agieren.

Mehr zu Pokopia:
Gaming Oma hat hunderte Stunden in Animal Crossing und Co. - Enkelkind zeigt jetzt ihre zuckersüßen handgeschriebenen Notizen zu Pokopia
von Samara Summer
Zelda trifft auf Pokémon Pokopia: Spieler rekonstruiert die Wüstenmetropole aus BotW und das Ergebnis ist erstaunlich
von Christos Tsogos
Harry Potter-Fan baut die Große Halle aus Hogwarts in Pokopia nach und allein die vielen Kerzen schweben zulassen, muss ewig gedauert haben
von Maximilian Franke

Dieses geheime Gefängnis übertrifft auf jeden Fall auch das fliegende PokéCenter oder die Wüstenmetropole aus Zelda BotW, die Pokémon Pokopia-Fans schon in dem neuen Spiel der Dragon Quest Builders-Entwickler gebaut haben.

Auch gigantische Game Boys oder ein IKEA, riesige Städte und Alabastia haben wir schon in dem Spiel bewundern können. Ein weiteres Mega-Highlight war ein gigantische Shiny-Glurak, das Lava spuckt. Die Kreativität der Community hält auf jeden Fall an.

Was sagt ihr zu dem Pantimos-Gefängnis? Was ist bisher euer liebstes Pokopia-Kunstwerk?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 18 Minuten

Pokémon Pokopia-Fan baut gigantischen unterirdischen Sicherheitstrakt, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt

vor 3 Tagen

Pokémon Pokopia-Codes: Alle aktuellen Geheimgeschenke im Mai 2026

vor 3 Tagen

Gaming Oma hat hunderte Stunden in Animal Crossing und Co. - Enkelkind zeigt jetzt ihre zuckersüßen handgeschriebenen Notizen zu Pokopia

vor 4 Tagen

Zelda trifft auf Pokémon Pokopia: Spieler rekonstruiert die Wüstenmetropole aus BotW und das Ergebnis ist erstaunlich

vor 5 Tagen

Harry Potter-Fan baut die Große Halle aus Hogwarts in Pokopia nach und allein die vielen Kerzen schweben zulassen, muss ewig gedauert haben
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Pokopia-Fan baut gigantischen unterirdischen Sicherheitstrakt, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt

vor 14 Minuten

Pokémon Pokopia-Fan baut gigantischen unterirdischen Sicherheitstrakt, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt
93 auf OpenCritic: Mixtape haut mit perfektem Soundtrack und jeder Menge 90er Nostalgie alle aus den Socken

vor 44 Minuten

93 auf OpenCritic: Mixtape haut mit "perfektem Soundtrack" und jeder Menge 90er Nostalgie alle aus den Socken
Achtung: Nutzt ihr Google Chrome, lädt euer Browser ungefragt 4 GB KI-Dateien runter - so löscht ihr sie dauerhaft

vor 3 Stunden

Achtung: Nutzt ihr Google Chrome, lädt euer Browser ungefragt 4 GB KI-Dateien runter - so löscht ihr sie dauerhaft
Crimson Desert bekommt keine Roadmap für Updates - und das aus gutem Grund

vor 4 Stunden

Crimson Desert bekommt keine Roadmap für Updates - und das aus gutem Grund
mehr anzeigen