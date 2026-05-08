Pokémon Pokopia-Fan baut gigantischen unterirdischen Sicherheitstrakt, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt

Dreimal dürft ihr raten, welches Pokémon hinter all den Türen, Gängen und Sicherheitsvorkehrungen eingesperrt ist.

Manche Menschen spielen Pokémon Pokopia einfach entspannt und bauen nette Kleinigkeiten. Andere übertreiben komplett und lassen ihre Kreativität völlig von der Leine. Diese Person hier hat zum Beispiel ein extrem abgefahrenes wie umfangreiches Labyrinth unter der Erdoberfläche gebaut, um Pantimos wegzusperren.

Dieses unterirdische Pokémon Pokopia-Gefängnis scheint einfach kein Ende zu nehmen

Je länger das Video dieses Baumiesters geht, desto mehr steigert sich das ungläubige Staunen. Hier wurden wirklich unzählige Gänge in die Erde getrieben, diverse Fahrstühle installiert, Sicherheitsschleusen eingerichtet und generell einfach Unglaubliches geleistet.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Wir können über zwei Minuten dabei zusehen, wie der Fan uns immer weiter in die Tiefen seines unterirdischen Labyrinths führt. Dabei steigt er mehrfach in einen Fahrstuhl, um noch weiter nach unten zu gelangen und präsentiert diverse Überwachungs-Anlagen, die ihresgleichen suchen. Wir haben so etwas jedenfalls noch nicht innerhalb von Pokémon Pokopia gesehen.

Hier könnt ihr euch ansehen, was wir meinen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Ganze endet dann mit einem Gefängnisraum für Pantimos, das Pantomimen-Pokémon. Das ist schon seit geraumer Zeit zu einem Meme geworden und viele Pokopia-Spieler*innen machen sich seit dem Release einen Spaß daraus, das für viele unheimliche Pokémon ein- oder wegzusperren.

Die Community feiert das elaborierte Labyrinth und Hochsicherheitsgefängnis. Insbesondere Mechanismen wie die Lava-Sicherheitsschleuse stoßen auf große Begeisterung. Bei vielen Fans von Pokémon Pokopia scheint es aber auch quasi Entsetzen darüber auszulösen, was alles möglich ist – und auf welchem niedrigen Level sie selbst im Vergleich dazu agieren.

Dieses geheime Gefängnis übertrifft auf jeden Fall auch das fliegende PokéCenter oder die Wüstenmetropole aus Zelda BotW, die Pokémon Pokopia-Fans schon in dem neuen Spiel der Dragon Quest Builders-Entwickler gebaut haben.

Auch gigantische Game Boys oder ein IKEA, riesige Städte und Alabastia haben wir schon in dem Spiel bewundern können. Ein weiteres Mega-Highlight war ein gigantische Shiny-Glurak, das Lava spuckt. Die Kreativität der Community hält auf jeden Fall an.

Was sagt ihr zu dem Pantimos-Gefängnis? Was ist bisher euer liebstes Pokopia-Kunstwerk?