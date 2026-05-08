Seit Monaten wollen Insider Release und Preis der PS6 kennen, aber Sony sagt: Wir haben uns noch gar nicht entschieden

Der Preis der PS5 Pro steht bereits – bei der PS6 stochert aber wohl sogar Sony noch im Dunkeln.

Da es mittlerweile so viele Leaks und Gerüchte zur PS6 gibt, könnte man glatt denken, dass sie quasi schon vor der Tür steht. Während sich zahlreiche Insider zu Preis und Release der Next-Gen-PlayStation äußern, scheint beim Konsolenhersteller aber noch keine Klarheit zu herrschen.

"Wir haben uns noch nicht entschieden" sagt der Sony-Chef

Insider gehen derzeit davon aus, dass sich die PS6 auf die 800 Euro-Marke zubewegen wird. Dazu tragen vor allem die stark gestiegenen Speicherpreise bei, aber auch allgemein höhere Produktionskosten. Zudem heißt es häufig, dass Next Gen-Konsole noch im kommenden Jahr erscheinen soll.

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Sony mag sich hingegen nicht festlegen: Während der Finanzbericht des Tech-Giganten für das vierte Quartal 2025 vorgestellt wurde, beantwortete Sonys Präsident Hiroki Totoki einige Fragen anwesender Journalisten und Journalistinnen.

Darunter etwa nach dem Preis und dem Release der PlayStation 6 (via VideoGameChronicle):

„Wir haben uns noch nicht auf ein Timing für den Launch der neuen Konsole geeinigt, und auch nicht auf einen Preis. Wir möchten die Lage erst einmal analysieren und dementsprechend handeln.”

Explodierende Speicherpreise üben Druck auf Sony aus

Momentan steigen die Produktionskosten für Hardware-Komponenten in schwindelerregende Höhen, weshalb sich Sony, Microsoft und jüngst auch Nintendo gezwungen sahen, die Preise für ihre Konsolen anzuheben:

Ursache dafür waren in der Vergangenheit die unsichere Zollpolitik der USA sowie der Krieg in Ukraine, seit Mitte 2025 aber auch die Knappheit bei Arbeits- und SSD-Speicher in Folge des KI-Booms.

Totoki sagt zwar, dass Sony sich bis Ende 2026 entsprechende Kapazitäten gesichert und "größtenteils auf einen Preis geeinigt habe", bis ins Jahr 2028 rechne das Unternehmen jedoch mit einer angespannten Preissituation.

Daher überlege sich das Unternehmen gerade auch neue Strategien und Lösungen, um die Kosten pro Konsole zu senken und die PS6 zu einem Verkaufserfolg zu machen.

Der scheint bei der PS5 auch gerade abzuebben: Teil des Finanzberichts ist ein starker Rückgang bei den Hardware-Verkäufen, nur 1,5 Millionen Einheiten konnte Sony im vierten Quartal absetzen. Die PS4 kam im selben Zeitraum auf 2,6 Millionen Exemplare, wohlgemerkt aber auch zu einem günstigeren Preis.

Was glaubt ihr? Wird Sony die Hardware-Kosten möglichst weit umschiffen oder plangemäß eine teure Konsole veröffentlichen?