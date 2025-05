"Er ist stolz auf dich" Spieler motzt den alten Game Boy seines verstorbenen Opas auf und bekommt ihn wieder zum Laufen

So sieht Opas alter Game Boy nach der Aktion aus (Bild: reddit.com/user/MemeMasterJason/).

Es gibt schlechtere Dinge als einen Game Boy, die man von seinem Großvater erben kann. Dieser hier bereitete dem Enkel noch ziemlich viel Freude und er wird ihn wohl in Ehren halten. Immerhin hat er bereits einiges an Zeit und Energie in die Reparatur und Reinigung des Geräts gesteckt.

Darum geht's: Auf Reddit berichtet der User MemeMasterJason davon, dass vor Kurzem leider sein Großvater gestorben ist. Der Mann hat ihm allerdings einen Game Boy vermacht – wenn auch in keinem guten Zustand. Was den neuen Besitzer aber nicht davon abgehalten hat, das gute Stück wieder auf Vordermann zu bringen. Falls ihr keinen Game Boy habt, könnt ihr einige Titel auch anders spielen:

Vorher-Nachher-Vergleich beeindruckt: Der alte Game Boy des Großvaters hat nicht einmal mehr richtig funktioniert und war ordentlich verdreckt. Offenbar noch viel schlimmer, als wir es hier auf dem ersten Bild zu Gesicht bekommen.

Hier wurde laut dem Erben nämlich schon ordentlich mit 99% Isopropyl-Alkohol gereinigt. Vorher muss das Teil also wirklich übel ausgesehen haben. Das Glas über dem Bildschirm hat wohl auch gefehlt (oder war einfach nur massiv beschädigt) und wie verdreckt die Knöpfe, sowie das Steuerkreuz sind, seht ihr ja selbst:

Nachdem der Power-Schalter und die Batterie-Kontakte ebenfalls ordentlich sauber gemacht wurden, funktionierte der Game Boy sogar wieder.

Anschließend wurde das alte Glas mit dem grünen Rand durch eine neue Ersatz-Abdeckung ausgetauscht. Die verpasst der Bildschirmumrandung aka dem Bezel allerdings einen neuen, grauen Look statt des vorherigen Dunkelgrüns.

Dabei handelt es sich um eine bewusste Entscheidung: MemeMasterJason hatte durchaus nach dem farblich passenden Bezel gesucht, aber seiner Meinung nach habe die Farbe immer ein wenig falsch ausgesehen und nie richtig zum Rest gepasst. Darum habe er sich letztlich für das Grau entschieden.

Die Community feiert es: In den Kommentaren freuen sich viele Leute mit dem Game Boy-Besitzer darüber, dass er dieses Erbe so in Ehren hält und wieder zum Laufen bekommen konnte. Es sei jetzt automatisch ein Familien-Erbstück geworden. Reddit-User JaredUnzipped kommentiert:

"Er ist stolz auf dich. Halte es in Ehren. Verkaufe es niemals!"

Gleichzeitig fühlen sich viele Menschen in den Kommentaren auch einfach alt. Falls ihr dazuzählt, lasst euch gesagt sein: Als der Game Boy auf den Markt kam, war dieser Opa bereits 40 Jahre alt. Ganz so schlimm ist es also noch nicht.

Wie geht es jetzt weiter? Der Reddit-User und Game Boy-Erbe denkt laut darüber nach, eventuell irgendwann noch den Bildschirm des Geräts auszutauschen. Immerhin hat das Original-Teil ziemliche Probleme mit der Helligkeit und Beleuchtung, da bietet sich ein Wechsel zum IPS-Display an.

In den Kommentaren herrscht dazu allerdings Uneinigkeit, manch einer schwört auf das Original und würde gerade bei so einem emotionalen Erbstück eher dazu tendieren, das alles möglichst im Ursprungs-Zustand zu belassen.

Habt ihr noch einen alten Game Boy, der funktioniert? Oder habt ihr vielleicht auch schon mal so ein Restaurations-Projekt durchgezogen?