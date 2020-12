Bei Alternate gibt es heute den 50 Zoll großen Philips 50PUS7805 im Angebot. Laut dem Vergleichsportal Idealo war der Händler schon zuvor mit einem Preis von 529 Euro der günstigste Anbieter, nun ist der Preis auf 449 Euro reduziert. Die Lieferung ist kostenlos und soll laut Alternate noch vor Weihnachten erfolgen. Das Angebot gilt noch 9 Uhr am Sonntagmorgen oder solange der Vorrat reicht.

Alternate: Philips 50PUS7805 (4K, 50 Zoll, Ambilight) statt 529€ für 449€

Was bietet der Philips PUS7805?

Bildqualität: Der Philips 50PUS7805 hat eine für den Preis recht gute Bildqualität und vergleichsweise hohen Kontrast durch das VA-Panel. Das gilt übrigens nicht für alle Modelle des PUS7805. Bei manchen Größen kommt ein IPS-Panel zum Einsatz, das weniger Kontrast, dafür aber auch eine geringere Blickwinkelabhängigkeit bietet.

Ambilight: Highlight des Philips PUS7805 ist das Ambilight-Feature. Die Wand hinter dem Fernseher wird in den Farben des Bildes beleuchtet, um für passende Atmosphäre zu sorgen und dem Bildschirm größer erscheinen zu lassen. Das macht vor allem bei Filmabenden in dunklen Räumen Eindruck.

Betriebssystem: Während der teurere Modelle wie der PUS8505 auf Android setzen, wird beim PUS7805 Philips hauseigenes Betriebssystem Saphi eingesetzt. Dieses hat nicht den besten Ruf, zeigt sich in seiner aktuellen Version aber stark verbessert und deutlich zuverlässiger als in der Vergangenheit. Ganz so groß wie bei Android-TVs ist die App-Auswahl allerdings nicht.

Input Lag: Der Input Lag liegt bei circa 20 ms, was zwar etwas mehr ist als bei aktuellen 4K-TVs von beispielsweise LG und Samsung, aber trotzdem noch in einem fürs Gaming gut geeigneten Bereich liegt. Durch den Auto Low Latency Mode nimmt der Fernseher bei der Verwendung einer Konsole automatisch die nötigen Einstellungen vor, um den Input Lag zu senken.

