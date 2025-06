Das größte PS5-Exklusivspiel des Sommers erscheint nächste Woche und ist bei Amazon schon ausverkauft: Jetzt schnell den Bonus sichern!

Nächste Woche erscheint ein großes Open-World-Spiel mit prächtiger Grafik exklusiv für PS5.

Mindestens zwei große Exklusivspiele für PlayStation 5 erwarten uns in 2025 noch: Zum einen das im Oktober erscheinende Ghost of Yotei und zum anderen Death Stranding 2, das seinen Release bereits nächste Woche, nämlich am 26. Juni, feiert. Letzteres ist offenbar so beliebt, dass die Vorräte bei Amazon aktuell bereits ausverkauft sind. Bei anderen Händlern könnt ihr aber noch vorbestellen, beispielsweise hier bei MediaMarkt:

Dort habt ihr sogar die Chance, dank Sonderrabatt über die App extra zu sparen. Alternativ könnt ihr beispielsweise auch bei Otto bestellen. In jedem Fall könnt ihr euch durch die Vorbestellung noch schnell den Pre-Order-Bonus sichern. Dieser besteht in einer besonderen Rüstung sowie in dem Hologramm eines niedlichen Kurzschwanzkängurus, das euch eure Reise durch die postapokalyptische Welt versüßen soll.

Zwei postapokalyptische Open Worlds und eindrucksvolle Grafik!

6:20 Death Stranding 2: Dieses Video solltet ihr euch vor dem Start unbedingt ansehen

Autoplay

Auch in Death Stranding 2: On the Beach schlüpft ihr wieder in die Rolle des postapokalyptischen Postboten, der von Norman Reedus dargestellt wird. Wie im Vorgänger werdet ihr es beim Ausliefern der Pakete nicht nur mit Banditen und übernatürlichen Wesen zu tun bekommen, schon allein das unwegsame Gelände stellt euch vor Herausforderungen. Ihr sollt diesmal allerdings schon recht früh Fahrzeuge freischalten und auf vielfältige Weise aufrüsten können, was eure Aufgabe enorm erleichtert.

Im Vergleich zum ursprünglich noch für PS4 erschienenen ersten Teil fällt zudem auf, dass Death Stranding 2 technisch noch einmal einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht hat. Nicht nur Animationen und Zwischensequenzen befinden sich auf hohem AAA-Niveau, sondern auch und vor allem die Landschaften sehen, ihrer Trostlosigkeit zum Trotz, schlicht fantastisch aus.

Die Landschaften von Death Stranding 2 sehen nochmal ein gutes Stück eindrucksvoller aus als im ersten Teil.

Diesmal seid ihr übrigens nicht in den USA, sondern in Mexiko und Australien unterwegs. Dabei soll es sich um zwei große Open Worlds handeln, die ihr frei erkunden dürft, wobei ihr auch wieder dabei helft, eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen. Davon abgesehen macht Death Stranding 2 bisher den Eindruck, als ob es bei der Action mehr Abwechslung und spielerische Möglichkeiten bietet als der eher ruhige Vorgänger. Ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, können wir euch aber erst nächste Woche im Test genauer sagen.