Als Teil der Amazon September-Angebote könnt ihr ab heute bis zum 14. September 30 Prozent auf eine große Auswahl an Amazon Warehouse Deals sparen - allerdings nur, wenn ihr Amazon Prime abonniert habt. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Amazon Prime: 30 Prozent Rabatt auf Warehouse Deals

Wie funktionieren Warehouse Deals?

Bei Amazon Warehouse Deals handelt es sich um gebrauchte oder geöffnete Produkte, die zumeist aus Warenrücksendungen stammen oder deren Verpackung beim Transport beschädigt wurde. Die Artikel selbst sind in der Regel wie neu und ohne Gebrauchsspuren, Näheres findet ihr in der jeweiligen Artikelbeschreibung.

Damit ihr den Rabatt bekommt, müsst ihr rechts auf der Produktseite aus der Liste der Anbieter das Amazon Warehouse auswählen, sofern dieses nicht automatisch ausgewählt ist. Bereits in dieser Liste sollte euch "Sparen sie 30% an der Kasse" angezeigt werden. Der Rabatt wird dann an der Kasse automatisch einberechnet.

Was sind die besten Angebote?

Warehouse Deals bei Amazon sind meistens nur kurz verfügbar, weil die Menge naturgemäß stark begrenzt ist. Außerdem schwanken die Preise je nach Artikelzustand. Deswegen ist es schwierig, an dieser Stelle Angebote zu nennen, die noch verfügbar sind, wenn ihr den Artikel lest.

Zwei interessante Gaming-Produkte scheinen jedoch in etwas größerer Anzahl verfügbar zu sein: Zum einen der Sony DualSense Controller für die PS5, den es momentan nach Abzug der 30 Prozent für 42,31 Euro gibt, und zum anderen das beliebte Gaming-Headset HyperX Cloud II, das nur noch 32,4 Euro kostet. Der Normalpreis des Headsets liegt bei 75,99 Euro. Hier geht's zu den Angeboten:

September-Angebote bei Amazon

Die September-Angebote bei Amazon haben natürlich noch sehr viel mehr zu bieten als nur Warehouse Deals. Bis zum 14. September soll es jeden Tag neue Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen geben. Heute sind zum Beispiel 4K-Fernseher von Samsung mit dabei. Dieser Link führt euch zur Übersicht über die Deals:

Zu den September-Angeboten bei Amazon