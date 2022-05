Bei Amazon könnt ihr gerade 4K-Fernseher von TCL zu sehr günstigen Preisen bekommen. Ein besonderes Schnäppchen ist der TCL BP615, der in der Größe 43 Zoll nur noch 259 Euro kostet. Laut der Vergleichplattform Idealo war das Modell bislang noch nie so günstig zu haben. Alternativ gibt es den BP615 auch in den Größen 50 und 55 Zoll im Angebot:

Falls ihr es gern eine Stufe höherwertiger hättet, ist hingegen der TCL QLED C721 vielleicht das Richtige für euch. Hier bezahlt ihr derzeit 387 Euro für 43 Zoll:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gültig sind.

Was taugen die 4K-Fernseher von TCL?

TCL BP615: Beim TCL BP615 handelt es sich um ein Low-Budget-TV. Wie üblich in dieser Preisklasse müsst ihr unter anderem mit einer niedrigen Spitzenhelligkeit rechnen, weshalb HDR nicht richtig ausgenutzt werden kann. Davon abgesehen bietet der BP615 aber eine solide Leistung und gehört mit zum Besten, was man für so wenig Geld bekommen kann. Als Betriebssystem dient Android, der App-Support ist daher sehr gut.

TCL QLED C721: Der TCL C721 ist ein 4K-Fernseher der unteren Mittelklasse und steht damit bei der Bildqualität eine Stufe über dem BP615. Dies hat er nicht zuletzt der QLED-Technik zu verdanken, die für bessere Farbwiedergabe sorgt. Außerdem bietet er etwas mehr Helligkeit. Beim Sound punktet der C721 durch vergleichsweise hochwertige Lautsprecher von Onkyo. Er verwendet ebenfalls ein Android-Betriebssystem.

Gaming: Beide Modelle verfügen nur über ein 60-Hz-Display und bieten dementsprechend kein HDMI 2.1. Auch mit PS5 und Xbox Series X bleibt ihr also auf maximal 4K 60 fps beschränkt. Immerhin fällt der Input Lag mit knapp 15 ms beim TCL C721 recht niedrig aus. Für den BP615 fehlen uns leider genaue Daten, der Input Lag dürfte sich aber auf einem ähnlich niedrigen Niveau bewegen. In den letzten Jahren hat der Input Lag bei TCL 4K-TVs im Gaming-Modus stets bei circa 20 ms oder noch deutlich weniger gelegen.

