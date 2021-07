Fire TV Stick & Fire TV Cube

Bein Amazon bekommt ihr gerade den Fire TV Stick günstiger, allerdings nicht in der normalen Version, sondern entweder in der 4K-Variante oder in der besonders günstigen Lite-Version. Bei letzterer fehlen an der Fernbedienung einige Bedienelemente, er hat aber trotzdem Alexa-Sprachsteuerung. Die Fire TV Sticks dienen unter anderem dazu, dass ihr an eurem Fernseher Apps und Funktionen nutzen könnt, die dieser nicht von sich aus unterstützt.

Falls euch der Fire TV Stick 4K noch nicht gut genug ist, könnt ihr auch zum Fire TV Cube greifen. Dieser ermöglicht es, neben dem Fernseher auch noch viele andere kompatible Geräte zu steuern. Außerdem könnt ihr euch über ihn auch dann mit Alexa unterhalten, wenn der Fernseher aus ist.

Fire TV Cube statt 119,99€ für 79,99€

Fire TVs mit Alexa Sprachsteuerung

Außerdem gibt es das neue Fire TV homeX FT5505 aus 2021 in vier verschiedenen Größen von 43 bis 65 Zoll im Angebot. Die kleinste Variante gibt es schon für 349,99 Euro statt 429,99 Euro. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet aber die 50-Zoll-Version für 399,99 Euro statt 529,99 Euro.

HomeX FT5505 Fire TV (4K, 43 bis 65 Zoll) ab 349,99€

Allzu viel können wir über die Qualität des homeX FT5505 leider nicht sagen, da kaum Testberichte existieren und wir auch keine eigenen Erfahrungen mit dem Gerät haben. Die Bildqualität soll für den günstigen Preis recht gut sein und die App-Auswahl ist durch das Fire-Betriebssystem natürlich groß. Der Input Lag soll jedoch zwischen 30 und 40 ms liegen. Damit kann man den homeX FT5505 zwar noch als Gaming-Fernseher nutzen, optimal sind solche Werte jedoch nicht.

Weitere Angebote: Echo Flex bis Blink Outdoor

Daneben gibt es noch ein paar Amazon-Geräte mit spezielleren Anwendungsgebieten im Angebot. Während der Echo Flex der Steuerung von Smart-Home-Geräten dient, ist Echo Auto dazu gedacht, die Alexa-App auf dem Smartphone mit den Lautsprechern des Autos zu verknüpfen. Bei Blink Outdoor handelt es sich um eine kabellose Sicherheitskamera, die über Alexa gesteuert werden kann.

Amazon: Alexa-Geräte im Angebot