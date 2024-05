Mario-Spiel im Angebot: Exklusivhit für Nintendo Switch nur für kurze Zeit bei Amazon abstauben!

Top-Angebot für Switch: Bei Amazon gibt es gerade einen Mario-Hit günstig.

Was bietet Mario Golf: Super Rush?

In Mario Golf: Super Rush tretet ihr mit einem von 16 berühmten Charakteren aus dem Mario-Universum auf dem Golfplatz an, darunter beispielsweise Yoshi, Donkey Kong, Bowser und natürlich Mario selbst. Alle verfügen über individuelle Spezialfähigkeiten und Statuswerte, was ganz verschiedene Spielstile erlaubt.

In der Solo-Kampagne namens „Golf-Abenteuer“ könnt ihr zudem euren eigenen Mii-Charakter spielen und mit ihm eine strahlende Karriere vom Golf-Neuling zum Champion durchlaufen. Dabei verbessert ihr die Fähigkeiten eures Charakters und schaltet nach und nach neue Gebiete frei. Daneben gibt es natürlich wieder die verschiedensten Multiplayer-Modi, durch die ihr sowohl online als auch lokal an einer Konsole gemeinsam spielen könnt.

Das Kern-Gameplay bleibt den Vorgängern im Wesentlichen treu, ihr bekommt also eine kompetente und dennoch einsteigerfreundliche Golfsimulation. Aufgelockert wird diese durch die aberwitzigen Spezialschläge, welche von der Verwandlung der Golfbälle in Eier bis hin zum Einfrieren des Bodens reichen.

Neu ist die Variante namens Speed Golf, bei der ihr nach jedem Schlag möglichst schnell zum Ball rennen und dabei Hindernisse überwinden müsst. Außerdem könnt ihr jetzt ihr zur normalen Button-Steuerung die Bewegungssteuerung eurer Joy-Con Controller benutzen, um den Ball zu schlagen, was das Spielerlebnis nochmal deutlich immersiver macht.

