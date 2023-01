PS5 bei Amazon: Jetzt das Bundle mit God of War Ragnarök günstig kaufen

Wer schon seit längerem davon träumt, die PS5 unfassbar günstig in das eigene Gaming Zimmer zu holen, sollte jetzt bei Amazon unbedingt zugreifen. Hier könnt ihr aktuell die PS5 in der Digital Edition mit 825 GB SSD samt God of War Ragnarök Gutschein zum Bestpreis von 519€ abstauben. Derzeit ist diese Art der PS5 Beschaffung die Beste, da die neue Sony Konsole nur selten einzeln verfügbar ist und dann auch kaum bei den gängigen Groß-Händlern.

Der neue God of War Teil auf der PS5

Wer seine Erinnerung noch einmal auffrischen möchte, was bisher so in der Welt von God of War so passiert ist, sollte sich folgendes Video zu der Vorgeschichte reinziehen:

6:53 God of War Ragnarök - Video fasst die Story aus dem Vorgänger zusammen

Das im November letzten Jahres frisch erschienene God of War Ragnarök erzählt die Geschichte des Vorgängers nahtlos weiter. Kratos und der immer noch jugendliche, aber weitaus reifere Atreus, werden von der rachsüchtigen Freya geplagt während die Protagonisten zudem eine erschütternde Vorhersage verhindern müssen. Das sogenannte Ragnarök, das Ende aller Zeit, muss durch dich gestoppt werden. In diesem verheerenden Kampf gegen die Welten geraten aber natürlich auch wieder Vater und Sohn in ein hitziges Verhältnis.

Was den Nachfolger aber vor allem ausmacht, sind viele Neuerungen was die Grafik und diverse Gamemechaniken angeht. Euch erwarten blutige Nahkämpfe und neue Waffen, mit denen du zum Monsterschlächter mutieren kannst.

Die Bewertung der GamePro-Redaktion verrät, dass nicht nur der Spieltitel von God of War Ragnarök einfach nur göttlich ist, sondern auch das Gesamtwerk an sich. Dem Spiel wurden hier satte 93 Punkte verliehen. Ihr solltet also nicht all zu sehr enttäuscht darüber sein, mit diesem Bundle auf Amazon das grandiose Abenteuer von Kratos und Atreus miterleben zu müssen.

Aber seht euch doch selber das God of War Ragnarök Test-Video an:

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, selbst zum Wikinger zu werden, solltet ihr euch das Bundle bei Amazon am besten sofort krallen. Der Amazon-Händler verspricht, dass die PS5 inklusive God of War Ragnarök bis spätestens 31. Januar 2023 versandt wird.

Die Vorbestellungskampagne ist seit dem 01. Dezember letzten Jahres aktiv und läuft noch so lange der Vorrat reicht. Schnappt euch das Bundle daher fix, da die PS5 bekanntlich schnell vergriffen ist, vor allem bei so einem Hammer Preis.