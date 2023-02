Die kleinen Monsterchen à la Pokémon Go in freier Wildbahn sammeln ist mit diesem Amazon Zubehör für die Nintendo Switch gar kein Problem. Oder noch besser: Ihr wolltet schon immer einmal die Welt von Animal Crossing samt seinen Bewohnern in eure Hosen- oder Jackentasche stecken und überall mitschleppen?

Die Spiele Box für die Nintendo Switch auf Amazon ist weit entfernt von Schleppen. Sie ist klein und handlich und passt somit wirklich in jede Tasche hinein. Sogar die Minimalisten unter euch, die keine Fans von bunten Spieleboxen sind, können sich mit dem Schwarzen Modell einen Stauraum für die persönlichen Lieblingsspiele schnappen.

Egal ob gelbes Pikachu, roter Poké Ball oder eine grüne Animal Crossing Spiele Box, ihr könnt euch derzeit für wenig Geld eine kleine Bibliothek für eure Nintendo Switch Spiele gönnen, die euch mit gleich zwei Sahnehäubchen versorgt: Leichter Transport zum einem und Stauraum zum anderem. Das ganze kostet euch bei dem aktuellen Amazon Angebot mit 15% Rabatt nur 10,19€.

Bei einem ähnlichen Amazon Angebot könnt ihr euch eine etwas andere Nintendo Switch Spiele Box im schwarzen Design holen, die Box sieht hier nur etwas anders aus und ihr bekommt sogar noch kleine Poké Bälle in Form einer Daumkappe für eure Nintendo Switch dazu. Hier erwarten die Pokémon-Fans unter euch 30% Rabatt, womit euch die ganze Spiele-Aufbewahrung nur 7,69€ kostet.

Wie sind die Nintendo Switch Spiele Boxen aufgebaut?

Im Gegenteil zum Rucksack im frisch herausgekommenen Sons of the Forest, der meiner Meinung nach nicht mit seiner Übersichtlichkeit überzeugt, kann die Spieleaufbewahrung im Pokémon Ball Stil besser punkten. Hier habt ihr Platz für bis zu 24 Spiele und könnt auch eure SD-Karten gut verstauen.

Neben dem Platz für eure Nintendo Switch Spiele sowie SD Karten, hat die Spiele Box auch einen guten Aufbau:

Hochwertiges Material: Die Oberfläche der neuen Heimat eurer Nintendo Switch Spiele ist mit kratzfestem Material bedeckt, um Kratzer, Staub oder ähnliches zu vermeiden.

Falls ihr euch schon immer gefragt haben solltet, welches Pokémon in Deutschland das Beliebteste, beziehungsweise Meistgesuchteste ist, so kann ich euch folgenden Beitrag von Linda Sprenger empfehlen:

