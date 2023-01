Die beliebtesten Pokémon weltweit: Deutschlands Favorit ist nicht Pikachu

Welches Pokémon wird in welchem Land auf Google am meisten gesucht? Diese Frage beantwortet uns jetzt eine Grafik, die die beliebtesten Taschenmonster weltweit offenbart – und damit auch einige Überraschungen und äußerst kuriose Poké-Lieblinge.

Grafik zeigt die beliebtesten Pokémon weltweit

Die Grafik wurde von der Seite TheToyZone erstellt (via Patterrz auf Twitter). Die Daten stammen aus dem Jahr 2020:

Das beliebteste Pokémon in Deutschland: Demnach wurde in Deutschland 2020 nicht etwa Pikachu am meisten auf Google gesucht, sondern das Wasser-Pokémon Lapras aus der ersten Generation.

Über den Grund kann nur spekuliert werden: Vielleicht ist es das anmutige Design des freundlichen Meeres-Giganten, vielleicht aber auch dessen besondere Rolle im Anime, die bei deutschen Fans einen Nerv getroffen hat. In der Serie finden Ash und seine Freunde ein noch junges Lapras am Strand, das von Teenagern geärgert wird und offenbar Angst vor Menschen hat. Sie nehmen das Pokémon mit und peppeln es wieder auf, sodass es am Ende ein Teil von Ashs Pokémon-Team wird.

Die beliebtesten Pokémon anderer Länder sind ebenfalls interessant: In den meisten Ländern hat laut Grafik Pikachu die Nase vorn, es gibt aber einige interessante Ausreißer. Das Lieblings-Taschenmonster der Bewohner*innen Haitis ist beispielsweise das Goldfisch-Pokémon Goldini, das in den Spielen und im Anime eher eine untergeordnete Rolle spielt.

Ebenfalls kurios: Das beliebteste Pokémon der Inselgruppe Saint Vincent und die Grenadinen ist das Pflanzen-Biest Ultrigaria. Womöglich einfach, weil es ein Pokémon des Team Rocket-Urgesteins James ist, das sich später in der Serie zu Sarzenia weiterentwickelt und dafür bekannt ist, dass es ihren Trainer gerne mal halb verschlingt.

