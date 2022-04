Amazon hat heute die Osterangebote gestartet, mit tausenden Deals aus allen Bereichen. Die Aktion läuft prinzipiell noch bis zum 13. April, manche Deals enden aber schon früher. Neben reduzierten Spielen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch gibt es natürlich auch zahlreiche 4K-Fernseher im Angebot. Zwei besonders günstige Highlights stellen wir euch in diesem Artikel kurz vor. Falls ihr lieber selbst die Angebote durchstöbern möchtet, findet ihr diese hier:

Gaming-TV-Highlight: Samsung QLED Q70A

Falls ihr nach einem guten Gaming-Fernseher sucht, ist der Samsung QLED Q70A ein besonders interessanter Deal. Diesen bekommt ihr gerade in der Größe 55 Zoll schon für 678 Euro. Laut dem Vergleichsportal Idealo ist Amazon damit derzeit mit einem Abstand von mehr als 120 Euro der günstigste Anbieter. Das Angebot gilt noch für eine Woche, sofern der Fernseher nicht früher ausverkauft ist.

Bildqualität: Der Samsung QLED Q70A ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021 und schneidet für seinen Preis bei der Bildqualität sehr gut ab. Das liegt nicht nur an der QLED-Technologie, die die Fardarstellung verbessert, sondern auch am hohen Kontrast des VA-Displays. Im Gegensatz zum Q60A verfügt er außerdem über ein 120-Hz-Display. Teure Features der High-End-Modelle wie Full Array Local Dimming oder Mini-LED-Beleuchtung fehlen ihm allerdings.

Gaming: Der Samung QLED Q70A verfügt über einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den Gaming in 4K mit bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich ist. Der Input Lag fällt mit circa 10 bis 11 ms bei 60 Hz und 5 bis 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus. Auch Gaming-Features wie ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) werden unterstützt.

Besonders günstig: Grundig 4K-TV für 249€

Falls ihr es lieber besonders günstig haben möchtet, könnt ihr euch für 249 Euro statt 321,95 Euro den Grundig Vision 7 (Modell VAE 70) in der Größe 43 Zoll holen. Da es dieses spezielle Modell, bei dem es sich um ein Fire TV handelt, nur bei Amazon gibt, können wir keinen Vergleich mit den Preisen anderer Händler liefern. Der Fernseher war aber laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig zu bekommen.

Bild & App-Support: Der Grundig Vision 7 bietet trotz seines niedrigen Preises eine recht ordentliche Bildqualität, allzu viel sollte man aber natürlich nicht erwarten. So ist er dem Samsung Q70A unter anderem bei der Spitzenhelligkeit und der Farbdarstellung unterlegen. Immerhin kann der Grundig-Fernseher mit guter Bedienbarkeit und einem sehr guten App-Support punkten, da es sich um ein Amazon Fire TV handelt.

Gaming: Der Grundig Vision 7 verfügt lediglich über ein 60-Hz-Display. HDMI 2.1 mit Gaming in 4K 120 fps gibt es hier also nicht. Zum Input Lag liegen uns für dieses Modell leider keine exakten Daten vor, Grundig ist aber nicht gerade für niedrigen Input Lag berühmt. Ausgehend von den Daten etwas älterer Modelle würden wir mit über 30 ms, vielleicht sogar um die 40 ms rechnen. Das wäre fürs Gaming noch zumutbar, insbesondere im Singleplayer, aber kein guter Wert im Vergleich zu dem, was etwa Samsung bietet.